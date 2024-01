La polémica afirmación de Cristiano Ronaldo: “La Liga Saudí es más competitiva que la Ligue 1”

Santiago

Cristiano Ronaldo, a sus 38 años, no deja de ser noticia. Hoy, viernes 19 de enero, fue galardonado como el mejor jugador de la liga árabe en los Globe Soccer Awards, un reconocimiento que obtuvo tras ser elegido por todos los hinchas de la competición.

A pesar de que el próximo 5 de febrero cumple 39 años, el luso demuestra que la edad no es un obstáculo para su rendimiento. CR7, al referirse a su exitosa temporada, expresó con orgullo: “Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland, estoy orgulloso”.

Además, soltó ácidos comentarios, asegurando que la Saudi Pro League supera a la Ligue 1 francesa en competitividad. Según Ronaldo: “La Liga Saudí no es peor que la Ligue 1. La Saudi Pro League es más competitiva, puedo decirlo después de un año allí. Ya somos mejores que la liga francesa”.

En cuanto a su futuro y posible retiro, el “Bicho” sigue confiado en su capacidad y responde a las dudas que puedan surgir sobre su rendimiento: “Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas. En el momento en que sienta que he terminado, me jubilaré, quizás en 10 años”.