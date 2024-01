Sebastián Sáez y la polémica por el aumento de extranjeros en Primera División: “Van a terminar jugando los que tengan el rendimiento”

Santiago

Durante la edición de Los Tenores este jueves, nuestros panelistas conversaron con Sebastián Sáez, una de las nuevas caras que tendrá el campeón defensor del fútbol chileno, Huachipato.

“No lo pensé mucho. Cuando uno siente que la oferta viene de un lado que te quiere, uno no lo piensa tanto. Si a eso le sumas que es el campeón, que juega Copa Libertadores y Supercopa, es un condimento muy especial. Lo que más me llamó es que sentí que me querían”, comentó el “Sacha”, quien aclaró su salida de Everton.

“Yo también me sorprendí. No se dio. Fui a preguntar si me querían, me dijeron que tenía que esperar y, en ese proceso, dije que iba a escuchar ofertas y llegó la de Huachipato. Hablé con Paqui, pero él tampoco sabía si iba a seguir. No se terminó dando mi continuidad”, explicó Sebastián Sáez, que con 39 años volverá a competir internacionalmente luego de haber sido el goleador de los ruleteros la temporada pasada.

“El haber encontrado en los últimos años el rendimiento tras la lesión que sufrí en Calera y estar un año sin jugar, fui viendo que todavía estaba para pelear un puesto y a nivel internacional. Hay un todo detrás del cuidado, los entrenamientos. Al final, es la pasión por el fútbol. Por ejemplo, cuando el Mago (Valdivia) llegó a Calera, las condiciones no eran las mejores, iba al árbol con la banda elástica, y eso contagiaba”, aseguró el trasandino, quien entró en el debate por el aumento en el cupo de extranjeros.

“Son cuestiones que las tiene que resolver quién corresponda. Ahora, yo creo que van a terminar jugando los que tengan el rendimiento, más allá del número. No siempre juegan todos los extranjeros, a veces son solo dos o tres. Es más cosa de ganarse el puesto, demostrar día a día y convencer al entrenador para poder jugar”, comentó el artillero, enfatizando los cambios que espera aportar el nuevo DT de Huachipato, Javier Sanguinetti, al monarca del balompié nacional.

“Es un cuerpo técnico extraordinario, muy cercano al jugador (...) Es un equipo con buen pie, mucha técnica, y estamos trabajando la parte al superar la línea de presión para tratar de ser más directos. Hay que tener un poco de las dos cosas. El DT fue muy claro desde el primer día a lo que quiere apuntar, tampoco se puede cambiar muchas cosas, sino implementar ciertos matices, llegamos al campeón”, dijo, ya pensando también en el debut oficial con el club: la Supercopa ante Colo Colo.

Por lo mismo, aprovechó de bromear con las negociaciones que los albos tienen aún con Arturo Vidal. “Ojalá esté entrampada hasta el 15 de febrero, que llegue después de la Supercopa (risas). Después de las lesiones, a veces vuelves mejor, me pasó a mí. Desde ese lado la gente duda por la edad y las lesiones, pero a veces son oportunidades para volver mejor”, concluyó en la charla con Los Tenores.