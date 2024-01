“No me atrevo a ir por la autopista a más de 70 o 80 km/h”, sincera abuelo de Jacinta, impulsor de proyecto de ley que lleva su nombre

Este martes, el abuelo de Jacinta González Schnitzer, la niña de cinco meses que falleció tras ser atropellada por un hombre de 80 años, compartió su experiencia y perspectiva sobre el proceso de duelo que la familia ha atravesado. En una entrevista con LUN, Max Schnitzer abordó cómo impulsó el proyecto de ley que lleva el nombre de su nieta y reflexionó sobre la situación actual de la iniciativa.

Fue el mismo Max Schnitzer, que tras la trágica pérdida de su nieta, inició una cruzada para promover un proyecto de ley que busca establecer requisitos más estrictos para los adultos mayores al obtener la licencia de conducir. Sin embargo, la propuesta generó críticas de algunos parlamentarios, quienes la consideraron discriminatoria. A pesar de ello, acordaron reintroducir el proyecto a finales de este mes con algunos cambios.

“Es una oportunidad histórica para todos de tener una ley que disminuya la cantidad de fallecidos y que proteja a las víctimas. No tengo dudas de que vendrán cambios y mejoras. No queremos hacer una ley para nosotros por lo que nos pasó, sino para todos, y que mucha gente pueda aportar con su visión”, dijo Schnitzer a Las Últimas Noticias (LUN)

“Estábamos preocupados del dolor y se vino defendernos del sistema, protegerte para que no te pasen por arriba”, expresó por las dificultades burocráticas que enfrentaron al intentar recibir compensación. La familia esperó diez meses para que el Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAP) les realizara el pago: “Tuvimos que demostrar que mataron a mi nieta, que nosotros somos las víctimas, cuando el sistema debería estar integrado para ayudar a las familias” afirmó.

Además, confesó que su relación con la conducción ha cambiado significativamente: “No me atrevo a ir por la autopista a más de 70 o 80 km/h, no soy capaz de hacerme responsable de un accidente o de quitarle la vida a alguien”, dijo.

¿Qué propone la Ley Jacinta?

Max Schnitzer explicó a LUN que la Ley contempla seis puntos que buscan proteger a las víctimas. Por ejemplo, tener una facultad de embargo a los bienes del imputado para que no pueda evitar las compensaciones a las víctimas, o que el SOAP opere de forma oportuna con un protocolo de empatía por los familiares de los fallecidos.

También, señaló que “cuando hay un accidente fatal, se propone dar 12 meses de fuero laboral a los padres, porque necesitan tiempo para tratamiento psicológico, para volver a tener ganas de vivir”.

Concluyó señalando que “quien cometa un accidente y escape, que sea considerado como un peligro para la sociedad y se le aplique prisión preventiva”