Cathy Barriga rompe el silencio en jornada clave de su formalización por mega fraude y hace llamado a los medios a difundir su defensa

Ad portas de su tercera jornada de formalización en el que se le acusa por mega fraude al fisco, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, decidió acercarse a las cámaras que estaban esperándola fuera de su casa y hacer llamativas declaraciones en su defensa.

Antes de tomar rumbo hacia el Centro de Justicia, la ex chica Mekano se acercó al móvil del matinal Contigo en la Mañana para hacer un llamado a la prensa para que transmitieran íntegramente su defensa en el juicio.

Agencia Uno

Fiscalía Oriente detalla gravedad de lo defraudado por Cathy Barriga: “55 Casos de Democracia Viva”

“Les quería decir algo: ayer y estos dos días se ha transmitido en su integridad lo que dice la parte querellante, lo que no significa que sea real. Se tiene que probar. Sin embargo, no se transmitió mi defensa”, reclamó en vivo.

“Es lamentable, porque ustedes me han seguido a todas partes, pero no en lo más importante”, agregó.

La exalcaldesa manifestó que “la defensa fue muy clara y sólida, y me encantaría que ustedes la pudiesen compartir con los televidentes, porque de verdad es un tema de igualdad y ética, pero no se hizo y siempre es así. Entonces, cuando la gente cuando escucha palabras tan lapidarias de la parte querellante sin la parte de defensa, de verdad lo encuentro lamentable”, argumentó.

Consultada sobre su posición ante la posibilidad de quedar bajo prisión preventiva, Barriga señaló que “lo que pasa hoy día con las cautelares no determina nada” y añadió que “he vivido muchas batallas y ustedes han sido parte también de todos los ataques”, manifestó.

“En Contraloría hubo más de 50 denuncias que no llegaron a puerto y ahora esto, que creo que es la injusticia más grande que he vivido en la vida, pero esa fortaleza la tengo para enfrentar cualquier cosa. Cuando tú no has hecho nada, esa es la fuerza que te da tu historia”, confesó Barriga antes de emprender camino a hacia el tribunal.