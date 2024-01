Myriam Hernández revela que pudo ser protagonista de exitosa telenovela de Canal 13

En un nuevo episodio del Ciudadano ADN, Myriam Hernández conversó con Sandra Zeballos sobre su nuevo álbum llamado “Tauro”, inspirado en su signo zodiacal. Además, detalló varios momentos de su vida y su carrera musical, donde reveló que tuvo la oportunidad de ser la protagonista de una exitosa telenovela.

El tema surgió cuando discutían la versatilidad del talento de la ex animadora del Festival de Viña del Mar. Fue en ese contexto que Hernandez reveló una interesante propuesta que le hizo un director de telenovelas.

“Llegaban propuestas para participar en producciones audiovisuales. Por ejemplo, Oscar Rodríguez fue el primero que vio en mí algo así y me invitó a ser parte como protagonista de una telenovela”, afirmó.

“Te digo que estábamos en la oficina y me dice: ‘Myriam, necesito que me respondas de aquí a mañana a más tardar, porque tengo una chica que me está esperando y la tengo que probar como actriz”, continuó la cantautora.

“Yo salgo y veo a esta chica como onda ‘hippie chic’, muy linda y nos saludamos”, comentó. La citada actriz era nada más y nada menos que Carolina Arregui , quien terminó por ser protagonista de la telenovela Ángel Malo.

“Al día siguiente le dije que no a Oscar, porque a mí me daba vergüenza dar besos”, confesó.

Al ser consultada sobre si se arrepiente de la decisión, la intérprete de “El hombre que yo amo” señaló enfáticamente que no. “Es cierto que soy súper histriónica, me gusta actuar en los videoclips, yo lloro y me lo vivo intensamente, pero para aprenderse los diálogos y todo ese trabajo hay que tener una memoria y una gran capacidad. Mi respeto es para todos los actores, yo no me siento capaz de eso, no creo que tenga el talento para eso”, sinceró.

“Lo mío es componer y actuar en el escenario. De alguna manera soy una actriz de tres minutos en cada canción”, comentó.