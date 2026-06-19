Una historia con final feliz se vivió en las redes sociales luego de que una madre solicitara ayuda para encontrar el juguete favorito de su hijo, un mosasaurio que se había extraviado en el Metro de Santiago.

La búsqueda comenzó cuando la usuaria respondió a una publicación de Metro en la red social X, donde explicó que el dinosaurio de juguete pertenecía a su hijo y pidió colaboración para dar con su paradero.

“Si alguien encuentra un mosasaurio de juguete (...) por favor nos avise, ya que es de mi hijo y anda súper desregulado porque no lo encuentra", escribió.

🦖💚 ¡Ayúdanos a encontrar a un amigo muy especial!



Se extravió un Mosasaurus en Camino Agrícola. Pertenece a un niño con autismo que lo extraña mucho y está muy triste por su pérdida.



Si lo encontraste o tienes información sobre su paradero, por favor entrégalo a nuestro… https://t.co/tj5W5mwmvV — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 19, 2026

El mensaje llamó la atención de Metro, que decidió difundir el caso desde su cuenta oficial. “¡Ayúdanos a encontrar a un amigo muy especial!”, publicó la empresa, agregando que el juguete pertenecía a “un niño con autismo que lo extraña mucho y está muy triste por su pérdida”.

La campaña tuvo resultados rápidamente. Apenas dos horas después, Metro informó que el mosasaurio había sido encontrado. “¡Misión cumplida! El Mosasaurus ya fue encontrado y pronto volverá con su dueño", señalaron, agradeciendo además a las personas que compartieron la publicación y colaboraron en la búsqueda.