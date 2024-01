Ministra Vallejo y polémica por Peso Pluma: “Estamos de acuerdo que no es bueno promover la narco cultura, pero no estamos de acuerdo con la censura”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, abordó durante esta jornada la polémica que se originó respecto a la presentación del artista mexicano Peso Pluma en el Festival de Viña Del Mar.

Esto ya que el cantante ha recibido críticas por las letras de sus canciones, en las que se acusa que “incita” a la narco cultura, y por lo cual el directorio de TVN pidió bajar al azteca del certamen musical.

Al respecto, la secretaria de Estado señaló que “Televisión Nacional es un ente autónomo y ahí se expresó un directorio, por lo tanto, no nos corresponde dar mayor antecedente de aquello”.

No obstante, aclaró que “la censura es compleja”. “Lo que nosotros hemos dicho como Gobierno, y nuestra posición frente a esto, es que nos parece muy necesario y muy bueno que haya un debate y una reflexión en torno a cómo las expresiones artísticas, que son distintas, también son permeables al escrutinio, al debate público, dada la realidad que atraviesa las sociedades”, dijo.

“Pero la censura es compleja, porque sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Y ahí nosotros hemos dicho que si bien estamos de acuerdo con que no es bueno incentivar o promover la narco cultura, no estamos de acuerdo con la censura, y esa es la posición del Ejecutivo en esta materia”, agregó.

Finalmente, Vallejo apuntó que “son distintas entidades las que determinan cómo avanza el Festival de Viña, y serán ellas obviamente las que resuelvan cómo seguir”.