Jorge Almirón analiza su debut triunfal en Colo Colo y explica por qué Arturo Vidal es importante para su proyecto

Chile

Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, se tomó con tranquilidad su debut triunfal en la banca de los albos durante la noche de este martes. Sus dirigidos vencieron en tanda de penales a Rosario Central en su primer partido del torneo amistoso Serie Río de La Plata, que se juega en Uruguay.

“Esto lo tomo como un entrenamiento para conocer a los jugadores, es importante ganar para la motivación de los muchachos. Venimos trabajando fuerte, es normal que se resienta la parte física, no hubo mucha dinámica en los dos equipos, fue un partido normal de pretemporada. Hay mucho trabajo por delante”, señaló el técnico argentino tras el encuentro.

El ex DT de Boca Juniors destacó “la intención del equipo de hacer lo que llevamos trabajando en dos días, intentaron jugar, hay muchos patrones que tenemos que ir repitiendo, mejorando y que vayan afinando la parte futbolista. Están en la etapa más dura de la pretemporada en cuanto a lo físico”.

Jorge Almirón aguarda por Arturo Vidal

Por último, Almirón se refirió a lo cerca que está Arturo Vidal de llegar a Colo Colo. “Hoy (martes) no hablé con ningún directivo, solo me enfoqué en el partido. Lo único que sé, es que hubo reunión de directorio, se está hablando de algunos posibles refuerzos. Lo de Vidal es algo que se está hablando bastante y ojalá que se pueda dar, para mí sería importante que una figura como él pueda sumar su experiencia para todo el equipo, pero no tengo referencia de que hay algo más concreto”, concluyó.

El próximo partido del “Cacique” por el torneo Serie Río de La Plata será contra Nacional de Uruguay, el viernes 19 de enero en el Estadio Gran Parque Central, en Montevideo.