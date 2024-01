Pocas veces, en los últimos años, Arturo Vidal había estado más cerca de regresar a Colo Colo. El volante de la Selección Chilena está a solo detalles y una firma de concretar su regreso al equipo que lo vio nacer.

Este martes, tras retirarse de Juan Pinto Durán, donde ha estado entrenando en los últimos días, el volante conversó con los medios de comunicación que lo esperaban y confirmó que está en negociaciones con ByN.

“Ahora estamos, vamos a empezar a hablar, está todo bien, de ahora en adelante empezamos a conversar bien. Ojalá Dios quiera se llegue a un acuerdo”, partió asegurando.

Luego, en un tono más molesto, le pidió un favor a la prensa: “¿Les puedo pedir algo? No hablen más de mi edad, de mis lesiones”, aseguró.

“Si vuelvo a Colo Colo es porque estoy en un buen nivel. Escuché por ahí que porque estaba lesionado vuelvo a Colo Colo. Si lo hago es porque quiero ponerlo donde se merece en Sudamérica”, lanzó.

Sin dejar de lado su tono amenazador, pidió también que: “No me comparen más con los que han vuelto a Chile, porque no es mi caso, no vuelvo a retirarme, vuelvo a ganar cosas con Colo Colo si es que sea”.