“Escuché unos vidrios romperse”: exmánager de Canserbero cambia su versión sobre la muerte del rapero

De padres chilenos, la exmánager de Canserbero, Natalia Améstica, envió una carta a sus abogados en Chile donde cambió la versión de los hechos sobre la muerte del rapero, y acusó presión para reconocer su responsabilidad.

Recordar que en diciembre la Fiscalía de Venezuela confirmó que el desenlace del artista se investigará como un homicidio, apuntando a Améstica, quien a los días después reconoció que fue la autora del crimen en un video.

Fotografía extraída de El País | Natalia Améstica junto a su hermano Guillermo, ambos imputados por el homicidio de Canserbero y Carlos Molnar Ampliar

Desde la prisión, la exmánager remitió la carta donde explicó que el día de los hechos Canserbero le pidió alojamiento en su casa, que compartía con su pareja Carlos Molnar -productor del rapero-. De acuerdo con su relato, el artista se encontraba en un momento personal complejo, según consignó La Tercera.

“Escuché unos vidrios romperse”

“Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal pero no lograba entender qué sucedía”, dijo. Después, ella se fue a dormir junto a su pareja y el rapero se quedó en otra pieza.

“Pasadas las 4.00 de la mañana escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a stoperro (apodo de Carlos)”, agregó. En eso, se mantuvo en la pieza, mientras que su esposo fue a ver al artista.

“Lo que me despertó fueron dos gritos, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros (...) Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse”, relató en la carta.

“Fue cuando vi a Tirone en el piso”

En ese momento, expuso que al salir de la pieza y ver a su pareja en el piso, comenzó a pedir ayuda. “Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’, y la señora Flor me agarra las manos y me dice, ‘mi niña se lanzó alguien’, y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone (Canserbero) en el piso”, recordó.

Y agregó que en “ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer (...) entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”.

Luego de conocer esta nueva versión, la defensa de Natalia Améstica apunta a dar una solución a su situación judicial, a fin de que pueda tener abogados en Venezuela, y desestimó la confesión de la mujer en el video.