“Debe calzar 50, porque es súper patuda”: Neme se indignó con crítico live de Cathy Barriga desde tribunales

En la segunda jornada de formalización en su contra, Cathy Barriga decidió hacer una transmisión en vivo desde el Centro de Justicia.

Un live donde se mostró indignada con los periodistas, que en su arribo a la instancia judicial apenas la habrían dejado caminar, acusó.

🔴AHORA. Así fue la llegada de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, formalizado por fraude al fisco. No quiso responder preguntas de la prensa, pero hizo un live en Instagram. @adnradiochile pic.twitter.com/tpZSIQkP6L — Daniela Forero-Ortiz (@dforeror) January 17, 2024

“Estoy en un estacionamiento lateral a tribunales, porque no pudimos bajarnos. Y ahora está toda la prensa aquí”, indicó.

Y se quejó molesta con que “siempre he tenido una excelente disposición con los medios, pero no se puede avanzar ni caminar”.

Cathy Barriga enojó a Neme

La exedil de Maipú aprovechó su en vivo también para pegarle a los programas de TV. “Lo que hacen muchos medios, especialmente algunos matinales, es reírse. Esta situación no tiene nada de divertida. Yo no me puedo bajar así”, lanzó.

Frente a esto, y siguiendo atentamente los pasos de quien fuese alcaldesa en redes, el animador del Mucho Gusto, José Antonio Neme, reaccionó con todo.

“¿Terminó esta cadena nacional? Yo creo que después de esto hay que contratar a Cathy Barriga para un plan de medios, porque solamente ella logra una cadena nacional a las 8 de la mañana, ni la ministra Tohá lo logró”, expresó irónico.

🔴OJO. AHORA. La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga NO entró al Centro de Justicia por donde ingresa el público. Le dieron la oportunidad de entrar por el “acceso a funcionarios”. @adnradiochile logró grabar el momento. pic.twitter.com/WbtbXnVsyy — Daniela Forero-Ortiz (@dforeror) January 17, 2024

Y agregó que “voy a entrar en su lógica de que esto es una persecución, pero usted, Cathy Barriga, financió un mural, una beca con su nombre, un año nuevo chino, tres festivales, un Spa, entonces no quiere que la persigan. ¿Cuánto calza Cathy Barriga? Debe calzar 50, porque es súper patuda”.

De esta forma, José Antonio Neme no se guardó nada, en un segundo día de formalización fundamental para la vida de Cathy Barriga, quien ahora deberá esperar el veredicto de la justicia.