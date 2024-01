VIDEO: El comentado reto de Cathy Barriga a su esposo Joaquín Lavín León al llegar al Centro de Justicia para su formalización

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se presentó este martes en el Centro de Justicia para enfrentar la formalización por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Durante su llegada, la ex Mekano aseguró no tener “nada que esconder” y solicitó a los medios de comunicación presentes informar ambas versiones, comprometiéndose a facilitar el acceso de la prensa a la audiencia.

Sin embargo, también expresó su descontento y malestar con los periodistas en el lugar, llegando incluso a manifestar su enojo con su esposo, el diputado UDI Joaquín Lavín León, quien la acompañó hasta el Centro de Justicia.

En el Centro de Justicia, se registró un tenso momento cuando Cathy Barriga y su esposo, Joaquín Lavín León, llegaron. Ante el interés público, la pareja fue abordada por la prensa. La exalcaldesa, visiblemente molesta, expresó su deseo de avanzar, incluso llamando la atención a su esposo en un tenso episodio que fue captado por los medios. En un momento, incluso le llegó a quitar la mano a su marido.

“No empujes tampoco, quiero caminar tranquila (…) ¡Pero no me empujes! Quiero caminar tranquila”, le dijo Cathy Barriga al diputado Joaquín Lavín León.

Lo que vio un periodista de CHV

Mientras que, en Contigo en la mañana, Luis Ugalde, reportero del canal, compartió lo que vio durante el caminar de la exalcaldesa camino a su formalización. “El problema es que Cathy Barriga quería avanzar, quería caminar, pero en un momento Joaquín Lavín le dice algo así como ‘conteste’ (a la prensa) y ella le dice ‘no, déjame avanzar’. Típica discusión marital, donde la mujer camina tres pasos adelante y uno tres pasos atrás”, aseguró.

El pasado 11 de enero, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra Cathy Barriga, tras detectar un déficit fiscal superior a los 31 mil millones de pesos. Además de la exalcaldesa, serán formalizados otros involucrados en el caso, incluyendo a la exdirectora de la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco), Ana María Cortés, y diversos funcionarios municipales.