Pablo Aránguiz se ilusiona con retornar al club que lo vio nacer: “Sería muy lindo volver a Santa Laura”

El volante nacional, Pablo Aránguiz, habló este martes con Los Tenores de ADN Deportes sobre su presente futbolístico.

Actualmente el mediocampista se encuentra sin club y está a la espera de concretar una contratación para la próxima temporada.

“Estamos a la espera de encontrar club. Si bien hay conversaciones con mis representantes, aún estamos a la espera”, comenzó diciendo.

Respecto a la opción de retornar a Unión Española, lanzó: “Todas mis inferiores las hice ahí y sería muy lindo para mi volver a Santa Laura”.

En esa línea, añadió que “Unión fue la institución que me dio la posibilidad de formarme como jugador y hacerme debutar en primera. En el club pasé muy lindos momentos en varias ocasiones”.

Sobre sus últimas temporadas, Aránguiz lanzó: “Si bien no fue un año como lo esperaba, con muchas cosas personales que me llevaron a tomar decisiones no correctas, pero este año estoy totalmente enfocado lo que hice hace algunos años atrás”.

Finalmente, cerró manifestando que “me pasaron hartas cosas malas, me lesiones dos veces de gravedad con dos cirugías y esperamos este año volver a tener ese nivel para concretar grandes cosas”.