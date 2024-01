Guillermo Soto tras su presentación en Universidad Católica: “Estoy mucho más maduro. Me di una vuelta larguísima para llegar acá” / Pantallazo

Universidad Católica oficializó este martes el fichaje de Guillermo Soto, quien llega al cuadro cruzado en uno de los mejores momentos de su carrera.

El lateral derecho viene de un paso por el FC Baltika Kaliningrad de Rusia, por lo que en San Carlos de Apoquindo aprovecharon el idioma de ese país para hacer realidad el arribo del ex seleccionado nacional.

“Гийермо, добро пожаловать в Католический университет!”, fue el saludo con que el cuadro precordillerano anunció a su canterano como nueva incorporación del club para la temporada 2024.

“Guillermo, ¡bienvenido a la Universidad Católica!”, dice en español el mensaje de las redes sociales de la UC

Soto y su felicidad tras fichar por la UC

“Me siento muy feliz y muy emocionado de ponerme a trabajar pronto. Ilusionado con lo que pueda hacer este año y conseguir cosas importantes. Es la primera vez que estoy en un equipo grande, así que muy contento y con ganas de trabajar”, comenzó diciendo el lateral derecho en su llegada a los cruzados.

En esa línea, añadió que “por cosas, me tuve que ir desde Católica en mi formación, pero ahora estoy de regreso y me sentí muy feliz en ver a gente que no veía hace tiempo. También por mi familia, el tener esta posibilidad en Católica es gratificante”.

“Me siento más maduro y di una vuelta larga antes de estar acá. Pasé por equipos y ligas competitivas y a Católica vengo a aportar con muchas ganas y tratar de contagiar a mis compañeros desde ese lado”, agregó.

Finalmente, Soto cerró manifestando: “Espero devolver todo el cariño dentro de la cancha, rápidamente ponernos a trabajar, conseguir resultados y que la gente esté contenta”.