Tras seis años: el legendario tecladista de Yes, Rick Wakeman, agenda concierto en Chile

Chile

El renombrado músico, compositor y tecladista de la banda Yes, Rick Wakeman, se encuentra de gira por Latinoamérica. En ese contexto fue que, después de seis años, vuelve a Chile para presentar su “Final solo tour, Rick Wakeman an evening of Yes music and other favorites”.

El evento tendrá lugar en el Teatro Teletón, en Santiago, el día sábado 6 de abril, donde Wakeman presentará un show íntimo con un repertorio que abarcará lo mejor de su carrera musical, incluyendo éxitos emblemáticos y piezas más recientes que han cautivado a audiencias en todo el mundo.

El británico ha colaborado con una serie de músicos a lo largo de su carrera, como David Bowie, quien contó con su presencia en el clásico álbum “Hunky Dory”. También aportó en álbumes de Elton John como “Madman Across the Water” y “Honky Château”. Además, colaboró en proyectos con Cat Stevens y otras contribuciones en el álbum “Sabbath Bloody Sabbath”, de Black Sabbath.

En sus trabajo con Yes destacan “Roundabout”, “Long Distance Runaround”, “Close to the Edge”, “Going for the One”, “And You and I” y “Heart of the Sunrise”. En solitario, por otra parte, ha sido reconocido por “The Journey / Recollection”, “Catherine of Aragon”, “The Battle / The Forest”, “Judas Iscariot”, “The Pharos of Alexandria”, “Music Reincarnate”, “Sir Lancelot and The Black Knight”, “White Rock”, “Lure of the Wild”, “Stairway To Heaven”, entre otras.

Las entradas van desde los $40 mil y se pueden conseguir vía Eventrid.