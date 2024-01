Presidente Boric solicita informe sobre cárceles tras hechos en Ecuador: “no estamos exentos”

En el marco del conflicto armado que se desató hace algunos días en Ecuador, provocado por bandas criminales, diversos expertos y exautoridades han advertido sobre la importancia de tomar medidas preventivas en Chile.

En ese contexto, durante esta jornada, el Presidente Gabriel Boric informó que solicitó al ministro de Justicia, Luis Cordero, un informe respecto de la situación actual de las cárceles del país, para evitar que recintos penales estén en manos del crimen organizado.

De esta forma lo confirmó el mandatario durante una actividad en la Región de Coquimbo, en la puesta en marcha del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Instancia, en la cual aseguró que “en América Latina un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reclusos”.

“No estamos exentos”

“En Chile no estamos en ese lugar, pero no estamos exentos del riesgo. Y, por lo tanto, tenemos que preguntarnos cómo hacemos las cosas para no llegar a ese lugar”, sostuvo el jefe de Estado. Argumentando que, por esta razón, le solicitó un informe sobre la actual situación de las cárceles al ministro Cordero.

Por su parte, el diputado e integrante de la Bancada Republicana, Stephan Schubert, envió una carta a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para expresar su preocupación y pedir al gobierno que se desarrollen una serie de estrategias para ampliar el control del Estado en las cárceles.

“Si esto tuviera el patrocinio del gobierno y se tramitara de manera rápida, podríamos tener desplegados, por un lado, a las Fuerzas Armadas, y por otro lado, a las Fuerzas de Orden y Seguridad al interior de las zonas declaradas en estado de excepción. Esto(...) puede contribuir de manera concreta a traer más seguridad a la Región de La Araucanía”, indicó.