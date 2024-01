Pedro Pascal en los Emmy: ¿En qué categorías compite el chileno y qué premio presentará?

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 12: Pedro Pascal attends the AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 12, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for AFI) / Michael Kovac

La ceremonia de los Emmy parte en solo unas horas. Y las estrellas ya se encuentran transitando por la alfombra plateada de los galardones, donde Pedro Pascal será uno de los protagonistas.

El chileno no solo competirá por llevarse una estatuilla. Además, tendrá un especial rol de presentador en esta temporada de premios.

Así, tras causar sensación en los Golden Globes y en los Critics Choice Awards, el actor ahora arribará a los reconocimientos a lo mejor de la TV.

Por eso, su paso es de lo más esperado, sobre todo luego de que llamara la atención en estas instancias anteriores, al mostrarse con un cabestrillo en su brazo derecho.

Pedro Pascal y su noche en los Emmy

Así, el protagonista de la serie The Last of Us no solo representará a esta exitosa ficción durante la jornada de estatuillas, postulando como Mejor Actor en una serie dramática, por interpretar a Joel Miller.

Además, Pedro está nominado en dos categorías más: Mejor Actor invitado en una serie de comedia, por su participación en Saturday Night Live y Mejor Narrador por su voz en Patagonia: Life on the Edge of the World.

Tres categorías muy diferentes, pero que podrían hacer que el chileno sí se quedara con un galardón la noche de este lunes.

En cuanto a su rol de presentador, lo que se sabe es que compartirá roles nada menos que con estrellas como Jenna Ortega (Scream), Brett Goldstein (Ted Lasso), Charlie Day (Fool’s Paradise), Jodie Foster (Nyad) y Hannah Waddingham (Sex education).

De esta forma, la expectación por ver a Pedro Pascal en los Emmy es alta, y ya hay varios que esperan verlo pasar por la alfombra y triunfar al fin.