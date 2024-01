Papá de niña fallecida en Maipú emplazó a Gabriel Boric: “Si no lo hace el Presidente, nosotros mismos vamos a tomar cartas en el asunto”

El baleo de una niña en Maipú, que terminó con su fallecimiento, ha copado la agenda noticiosa. Y este lunes, el padre de la pequeña de 10 años, habló con Contigo en la Mañana, enviándole un durísimo mensaje al Presidente Gabriel Boric.

Dante Chacón conversó con el matinal de CHV, entregando nuevos detalles respecto a cómo había ocurrido todo en el fatal hecho.

“Esto pasó a una cuadra y media de la 52 comisaría de Maipú, donde todos los días hay un punto de droga, donde todos los días hay balaceras, gente paseándose y sembrando el terror en la población”, indicó.

Y agregó que “yo con la rabia que tengo podría tomar la justicia por mis manos, y se lo digo hasta al Presidente, yo lo voy a hacer”.

Papá de niña fallecida en Maipú y sus dichos

Luego, el hombre continuó con su emplazamiento directo al Jefe de Estado. “Después la persona que va a estar presa, por una persona que asesinó a una niña que tenía toda la vida por delante, voy a ser yo”, señaló.

“Si no lo hace el Presidente, nosotros mismos vamos a tomar cartas en al asunto, aunque sea lo último que haga en esta vida, porque me quitaron todo lo que me importaba para seguir luchando en un país que se escapó de las manos”, añadió.

Junto a esto, ahondó en la teoría de que los delincuentes que mataron a su hija se equivocaron de objetivo. “Lo tomo como un poco de mala suerte también, no eran para mí, pero el asunto hay que acabarlo de raíz... a ella nadie me la va a devolver”, manifestó.

"Yo con la rabia que tengo podría tomar la justicia por mis propias manos y se lo digo al presidente, si no lo hace usted lo haré yo porque me quitaron todo lo que me importaba en esta vida"



Palabras de Dante Chacón, el padre de la niña baleada en Maipú, terrible y desgarrador pic.twitter.com/S6dk3YtEzQ — Ashborn (@KnightAshborn) January 15, 2024

De esta forma, el papá de niña fallecida en Maipú pidió justicia. Igual que su mamá, quien también expresó en vivo desde el Servicio Médico Legal que “por favor que no siga pasando esto. Que el gobierno, o quien tenga que ver con toda la embarrada que está en el país, porque el país entero está así de malo... hagan algo, salven el país”.