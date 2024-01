Abuelo de la niña baleada en Maipú asegura conocer a los atacantes y sus motivos: “No quiero terminar haciendo justicia por mis propias manos”

Maipú

El crimen de la niña de 10 años que la noche del sábado fue baleada mientras iba en un automóvil con su padre, en la esquina de La Galaxia con Inca de Oro, en Maipú, remeció al país. Incluso el Presidente Gabriel Boric, mientras participaba del cambio de mando en Guatemala, se refirió al hecho: “Nos indigna, nos desgarra, nos enfurece, pero también nos moviliza. Nos moviliza a perseguir con más fuerza a estos delincuentes inmisericordes, inclementes, que creen que pueden actuar con impunidad y no van a actuar con impunidad. Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra para dar con su paradero (...) No vamos a normalizar estos hechos violentos en nuestra patria”.

P., el abuelo de la niña (por motivos de seguridad prefirió no revelar su nombre), se refirió al caso, indignado, haciendo un relato y una crítica al tratamiento investigativo: “No es un ajuste de cuentas, lo confundieron. Él no venía ni iba a un cumpleaños”.

“Carabineros no llegó anoche acá: había dos funcionarios jugando con un celular. Yo les pedí que pusieran las cosas amarillas ahí por las vainillas. En el hospital nos dijeron que si no nos portábamos bien, nos iban a hacer controles de identidad a todos. La jefa de Carabineros que llegó nos pidió disculpas por el actuar de ellos. ¿Cómo nos van a pedir control de identidad, si somos la familia? Lo único que pedimos es que no mientan, no tapen. Aquí no hay alcalde, ni jefe de seguridad, nadie vino, nadie se ha acercado a la familia. ¿Quién nos va a devolver a la niña? Nadie. Mañana va a ser otra Agustina, pasado otro Agustín. ¿Quién frena esto?”, sigió después.

Su hipótesis apunta a una confusión de los atacantes, quienes tuvieron como objetivo un automóvil marca Chery, modelo Tiggo: “Los autos son iguales, pero el otro tiene los vidrios polarizados”.

“Ninguna autoridad se ha acercado a la familia. Ella lamentablemente fue víctima de la violencia que hay acá. Carabineros les tiene miedo a los traficantes, a los ladrones, porque ellos tienen más poder de fuego”, acotó más tarde.

En la misma línea, afurmó: “Sabemos quiénes son, sabemos por qué motivo, sabemos dónde están, sabemos todo eso. Tengo que moverme yo, porque aquí nadie hace nada. No quiero terminar haciendo justicia por mis propias manos”.