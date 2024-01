“No eres nadie”: emblemática estrella de HBO denuncia potentes episodios de maltrato durante su carrera

En los últimos días una de las actrices más renombradas de la cadena HBO dio cuenta de una serie de complejos episodios de maltrato y discriminación durante parte de su carrera artística.

Se trata d Sarah Snook, quien interpreta a Shiv Roy en Succession. Previo a su exitoso momento y a sus múltiples nominaciones en las temporadas de premios, la australiana no lo pasó bien.

En concreto uno de los capítulos ocurrió luego de que la australiana fuera reclutada para un filme cuyo nombre no fue revelado. Ahí un director de casting le soltó: “Realmente no te queremos porque no eres nadie, pero el director y el escritor creen que eres buena para la película”.

Aquello, revelado durante una entrevista con The Sunday Times U.K, no fue enfrentado por Snook y solo se limitó a no juzgar las reglas de esa producción. “Para tener éxito, debo ser todas las cosas que no soy”, dijo haber pensado.

Pero hay más. En el mismo diálogo con el portal británico la nominada al Emmy contó que en otro punto se dispuso a comer un trozo de torta de chocolate en el set de grabación y de inmediato un productor la reprendió.

Claro que segundos más tarde un diseñador de vestuario de la misma producción la impulsó a seguir comiendo e ignorar aquel traspié frente a miembros del elenco y del equipo del filme.

Según explicó el medio el tono que adquirió la actriz al rememorar los episodios fue de una molestia notable. Todo durante un parentesis hecho en medio de la promoción de una obra de teatro llamada The Picture of Dorian Gray, donde interpreta a 26 personajes en escena.