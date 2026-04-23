Asaltantes dispararon frente a su nieta: el crudo relato de familia de adulto mayor baleado tras violento asalto en Chicureo

Un violento asalto dejó a un adulto mayor en riesgo vital la mañana de este jueves en la comuna de Colina, luego de que delincuentes armados irrumpieran en su vivienda mientras la familia dormía.

El hecho ocurrió cerca de las 07:20 horas en el sector de Camino San José, en Chicureo, generando alarma por la crudeza del ataque.

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El capitán Rodrigo Avello, oficial de servicio de Carabineros, detalló que “se trataría de dos individuos jóvenes, con el rostro cubierto, quienes procedieron a registrar el inmueble y sustraer diversas especies”.

Entre los objetos robados figuran joyas y relojes de alto valor sentimental pertenecientes a la víctima.

La situación escaló cuando los delincuentes ingresaron a la habitación del adulto mayor, quien se encontraba con movilidad reducida. “En este intercambio, los sujetos habrían interpretado una resistencia y le efectuaron un disparo en el muslo derecho”, explicó Avello.

El impacto le provocó una grave pérdida de sangre, por lo que fue trasladado de urgencia primero a la Clínica Alemana de Chicureo y luego derivado a un recinto en Vitacura, donde permanece siendo intervenido quirúrgicamente.

Respecto de la dinámica del ataque, el oficial agregó que “los individuos se movilizaban a pie y se presume que un vehículo los esperaba en las cercanías para facilitar la huida”. Hasta ahora no hay detenidos y el avalúo de lo sustraído aún no ha sido determinado.

“Él estaba convaleciente”

Una de las hijas del hombre afectado, Natalia, detalló lo sucedido y expuso: “Ingresaron por detrás, por una de las habitaciones del costado ellos forcejearon hasta sacar una de las ventanas (...) Mi papá venía de una situación delicada, él estaba convaleciente, dos días enfermo, como con vómito, muy deshidratado. Entonces, él no se levantó con la premura que ellos querían, no fue tan ágil".

“Le abrieron todos sus cajones, se encontraron con con su colección de relojes (...) Mi hija de 11 años, que duerme en ese mismo lado, se levanta por los gritos y le dice, tata, ¿qué pasa? Y a ella es a la que tiran al suelo. Luego que mi papá está intentando no le hagan nada a la niña, aparece mi esposo por atrás, que ellos no se esperaban otro hombre en la casa, y en ese susto le tiraron el disparo a mi papá“, sumó.