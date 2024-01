“Ya dijo que sí, se vestirá de rojo”: desde Colombia dan por hecho el fichaje de Arturo Vidal en América de Cali

Chile

Desde Colombia anuncian que América de Cali tiene todo listo para sumar Arturo Vidal como flamante refuerzo para esta temporada 2024, lo que aumenta la expectativa de los hinchas del club.

Así lo confirmó el periodista colombiano, Felipe Espinal, quien este sábado en diálogo con ADN Deportes señaló: “Con lo que yo he investigado, para mí, Arturo es jugador de América de Cali, no tengo ninguna duda, él ya le dijo que sí al club. Solo tenía la oferta de América en la mesa, de Colo Colo no le había llegado nada y lo de Boca Juniors está muy lejos. Vidal se vestirá de rojo”.

Los patrocinadores del equipo de Cali también han ilusionado a los fanáticos con publicaciones alusivas al volante chileno. Espinal comentó que este tipo de estrategias es recurrente en el fútbol colombiano. “Lo del patrocinio es normal, se hace aquí para traer jugadores muy top como cuando llegó Juan Fernando Quintero y Miguel Borja a Junior de Barranquilla, o Harold Preciado a Deportivo Cali. Se buscan marcas top para poder patrocinar a esa clase de jugadores que no son baratos”, explicó.

Además, el periodista aseguró: “Me dieron una información contundente de Arturo Vidal: no piensa rebajarle un peso a Colo Colo a la hora de que llegue la oferta”.

Otro punto importante para esta operación tiene que ver con el cupo de extranjeros que tiene América de Cali en su plantel. Por lo mismo, el club dejará salir a un argentino para hacerle espacio al “King”. “Eso lo dejaron muy adelantado desde el día jueves. Dijeron que acá vendrá Arturo Vidal, así que el jugador que debe salir es Gastón Sauro. Vidal estaría dentro de los cuatro jugadores extranjeros del América, que por reglamento pueden jugar tres en cancha y uno en el banco”, consignó Felipe Espinal.

Por último, el comunicador reveló que América de Cali “ya tiene listo todo el recibimiento, todas imágenes y todas las entrevistas. Acá es todo una locura. Hoy juega América frente a Cerro Portero en Cali y eso ha motivado a la gente a ir en masa, porque creen que les dirán algo, pero habrá que esperar hasta el miércoles, día en que arribaría Arturo Vidal”.

“El máximo accionista del club ya le puso pasajes a Vidal en primera clase para dos personas, para que arribe junto a su pareja a la ciudad de Cali en cualquier momento, cuando él quiera”, concluyó.