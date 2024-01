“Vamos a ir a tribunales...”: Deportes Valdivia advierte a La Calera por préstamo de Erick Wiemberg a Colo Colo

Hace algunos días, Colo Colo aseguró la continuidad Erick Wiemberg para la temporada 2024. Los albos llegaron a un acuerdo y renovaron el préstamo del lateral izquierdo, considerando que su pase pertenece a Deportes Valdivia y Unión La Calera.

Sin embargo, el traspaso del futbolista encendió una nueva polémica, puesto que en el club de la Región de Los Ríos esperaban una venta que les proporcionara ingresos económicos o, al menos, recibir algún pago por el préstamo.

Según confirmó a ADN Deportes y detalló en profundidad en diálogo con BolaVip Chile, el presidente de Deportes Valdivia, Raúl Villablanca, aseguró que el club sureño no han recibido ningún monto a pesar de tener en su poder el 50% del pase del jugador y tampoco fueron incluidos en las negociaciones.

“Nosotros estamos igualmente asombrados. No nos han comunicado nada. Ayer me llamó Álex Varas bien tarde, noche, para comentarme que habían llegado a un acuerdo La Calera con Colo Colo y que me iban a llamar de Calera en seguida. No me llamó nadie, aquí estamos esperando”, sostuvo Villablanca.

“Estoy terriblemente decepcionado de esto, lo encontramos extraño. Nunca nos han comunicado, informado, no nos pidieron nuestro parece. Nosotros tendremos que firmar algo también, si no es tan así. Si somos un socio, cómo no nos van a respetar, en decirnos ‘oye esto estamos haciendo, qué les parece, sí o no’”, añadió.

La advertencia de Deportes Valdivia

En esa línea, Raúl Villablanca agregó que “ya el año pasado a nosotros también nos hicieron la misma, nos dejaron fuera de un recurso económico. Así que al final hay que terminar haciendo lo que a uno no le gusta, pelear sus derechos donde corresponde”.

Además, el presidente de Deportes Valdivia advirtió que “vamos a ir a tribunales a exigir nuestro derecho. Todavía no estamos oficialmente descendidos, no sé si el tribunal patrimonial nos podrá acoger. Nadie quiere andar en los tribunales, para nada, nosotros tampoco queremos eso. Solo queremos que como institución respeten nuestros derechos”.

“Esto me da a entender que Colo Colo no tenía recursos para comprarlo, entonces ellos se lo pasaron. Entonces aquí hay un club, el más grande de Chile, que no tenía dinero para comprar a un jugador que necesitaba y quería. El club más grande no tiene para comprar a Erick y Calera es generoso y se lo pasa. Es absurdo, quién va a comprar eso”, sentenció.