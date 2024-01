Pampita entrega íntima confesión de su separación con Benjamín Vicuña: “No me voy a acostumbrar nunca...”

Santiago

En 2015 Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña terminaron su matrimonio, del cual nacieron sus hijos Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio.

“Pampita” y la dinámica que tiene con sus hijos

En una reciente conversación con Zaira Nara, Ardohain reveló que sufre cuando sus hijos no están con ella.

“Me mata que no estén. No me voy a acostumbrar nunca a que finde por medio no estén o las vacaciones partirlas al medio. Mis hijos naturalmente tendrían que estar conmigo todo el tiempo”, añadió.

Si bien realizó énfasis en que entiende que la situación debe ser así, de todas formas, dejó en claro que lo anterior “me rompe el corazón”.