Lucas Menossi explica su llegada a la UC: “Desde un principio me ilusionó mucho venir a un grande de este país”

Chile

Lucas Menossi, recientemente incorporado a Universidad Católica, entregó sus primeras palabras tras ser anunciado como nuevo refuerzo y se mostró entusiasmado por defender la camiseta de los “cruzados”.

“Terminando el año pasado me comentaron que existía la posibilidad de llegar, desde un principio me ilusionó mucho venir a un grande de este país. Conozco jugadores argentinos que han pasado por acá y me han hablado bien del club y de la ciudad”, señaló el volante trasandino en las plataformas digitales de la UC.

En cuanto a sus motivaciones para firmar con la “Franja”, el mediocampista de 31 años explicó que “cuando uno elige un club, no solo ve la historia, el predio o la ciudad, sino también la forma que tienen de vivir y pensar el fútbol. Sin duda que eso es un factor muy importante”.

Por último, Lucas Menossi dejó un mensaje para los hinchas de Universidad Católica. “Quiero decir que de mi parte voy a dar todo, en cuanto a compromiso, actitud y profesionalismo, para estar a la altura de este gran club y que se puedan cumplir los objetivos”, concluyó.

El volante arribó a la UC como agente libre luego de finalizar su etapa en Tigre, donde el año pasado jugó 45 partidos y registró dos goles. El futbolista también cuenta con pasos por San Lorenzo.