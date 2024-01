“Temí por mi vida”: El crudo relato de Álvaro Ormeño tras sufrir violenta encerrona junto a su esposa

El exjugador de Colo Colo, Álvaro Ormeño, conversó este viernes junto a Los Tenores y entregó detalles de la violenta encerrona que sufrió en compañía de su esposa durante la noche de este miércoles en la comuna de Pudahuel.

“Iba camino a buscar a mi hija menor al aeropuerto que venía de su gira de estudios y cuando voy a ingresar al aeropuerto, en la salida 18 de la autopista, se detuvo un auto con cinco chicos”, comenzó señalando el otrora lateral derecho.

“No eran adultos, eran adolescentes. Se bajaron con tres armas de fuego, una muy grande que no la sabría identificar, y nos robaron todo lo que teníamos encima, además de llevarse mi automóvil”, añadió.

En esa línea, el exfutbolista explicó que “gracias a dios no fuimos golpeados. Entregamos inmediatamente todo lo que teníamos encima. Esta es la tercera vez que me sucede y mi señora que nunca había sufrido un episodio así quedó bastante consternada”.

“Con ella fueron un poco más violentos, ya que tenía joyas y la tironearon mucho. La garabatearon bastante, pero gracias a dios no nos dispararon, se llevaron todo. Eran unos chicos, no creo que hayan tenido más de 17 años. Había una mujer también, que también no pasaba los 25 años y fue la que más agredió a mi señora”, complementó.

Además, Álvaro Ormeño relató un violento episodio luego de ser abordado por los delincuentes y amenazado con armas de grueso calibre. “Cuando un chico no encontró mi billetera, le contesté de mala forma porque me estaba obligando y él se devolvió al auto y sacó eso (un fusil). Ahí me fui a negro y pensé que me disparaban. En ese momento la verdad es que temí por mi vida”, aseguró.

Finalmente, el exjugador de Colo Colo señaló que “me acerqué al aeropuerto como pude y no encontrábamos Carabineros por ninguna parte. Gracias a dios tengo un amigo de muchos años que es capitán de Carabineros, así que puede comunicarme con él e hizo las gestiones para que llegara un carro que me llevó a la comisaría más cercana para poder realizar la denuncia”.