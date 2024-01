“No es una buena medida”: Presidenta del Colegio Médico Veterinario de Chile analiza situación de perros callejeros en San Pedro de Atacama

En el Ciudadano ADN conversamos con Beatriz Zapata, presidenta del Colegio Médico Veterinario de Chile, a propósito del futuro de los perros callejeros en San Pedro de Atacama, luego de que el municipio solicitara un exterminio masivo, el que finalmente fue descartado por la Seremi de Salud.

“La problemática en cada comuna de nuestro país puede ser ligeramente diferente. Si bien, podríamos pensar que el problema de tenencia responsable lo podríamos encontrar en distintas partes del país, en cada parte lo que lleva a que exista el problema, puede tener matices diferentes”, comentó la presidenta del Colegio Médico Veterinario de Chile al inicio de la conversación.

“Hablábamos con personas de la municipalidad de San Pedro de Atacama, quienes nos decían que en la comuna no hay una relación muy estrecha con los perros, pero que hay una población flotante, que va cambiando por temporada, y que sí adoptan perros, después se van y ahí quedan”, dijo.

La importancia de una tenencia responsable

En esa misma línea, Beatriz Zapata apuntó a lo fundamental que es esterilizar a los perros callejeros.

“Sobre todo para el control de la población, es muy importante que tanto las hembras como los machos estén esterilizados”, explicó.

De ese mismo modo, la veterinaria dijo que “hay condiciones particulares de San Pedro de Atacama que hacen que el problema tenga ciertas particularidades, pero hay un problema profundo en la región”.

Los ataques de perros: ¿Callejeros o domesticados?

Respecto a los casos de ataques de perros hacia la población, la presidenta del Colegio Médico Veterinario mencionó que “la única forma de controlar esto es una tenencia responsable en que cada tutor se haga cargo de sus animales, lo que incluye mantenerlos en un espacio controlado”.

“Si salen los perros a la calle, que salgan con alguien que lo acompañen. Si son perros que ya han demostrado un comportamiento más agresivo, que salgan con correa o con bozal. Eso haría un tutor responsable y definitivamente no es lo que pasó acá”, apuntó.

Por otra parte, Beatriz Zapata desmintió una creencia. Y es que destacó que “lo que hemos sabido de ataques de perros en este último tiempo, es que la gran mayoría tiene dueño, no son perros abandonados”.

“Eso pasa mucho en distintos lugares de nuestro país. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender cuál es la problemática en el lugar. Si un dueño realmente no está cuidando a un animal que está bajo su propiedad, entonces el sacrificio de ese animal no va a solucionar nada. Pero ese propietario va a volver a tener un perro sin control. Por eso nosotros pensamos que el sacrificio por estas razones no es una buena medida, porque si no viene acompañado de todo un programa de tenencia responsable, es una medida que no tiene ningún fin”, agregó.