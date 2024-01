Motochorros le roban el teléfono celular al diputado Hotuiti Teao en Las Condes

Santiago

Fue la noche del jueves que el diputado pascuense, Hotuiti Teao (Evópoli) fue objeto del robo de su teléfono celular afuera de un restaurante, en Las Condes, al oriente de la capital.

El hecho ocurrió poco antes de las 23:00 horas. El parlamentario estaba retirando un pedido afuera del local, ubicado en avenida Cristóbal Colon, esquina Sebastián Elcano, cuando un motorista apareció y le sacó el teléfono de las manos (lo estaba manipulando).

El propio Teao difundió un video relatando el hecho: “Hoy, al igual que muchos compatriotas, fui asaltado mientras me disponía a recibir un delivery de comida: me tiraron el celular y me pegaron en el pecho”.

Tras constatar lesiones y destacar la labor de Carabineros, criticó: “Esto y cosas muchísimo peores son las que viven miles de familias día a día en nuestro país. La delincuencia se está tomando nuestras calles, amenazando la seguridad de nuestros hijos y seres queridos. He citado en dos ocasiones a la ministra (del Interior, Carolina) Toha a la comisión de Seguridad por el descontrol delictual que se vive en mi región de Valparaíso y en el país, le pedimos que abordara la alerta de la embajada de Estados UNidos por alza de delitos en la región de Valparaíso y por presencia del Tren de Aragua”.

“No sabemos qué más está esperando este gobierno para poner mano dura ante la inmigración ilegal de personas con antecedentes penales, ante el narcotrafico, ante la delincuencia, la violencia y el asalto. Necesitamos apoyo más efectivo a nuestras policías, tuvo que morir más de un carabinero para que aprobaran Ley Nain Retamal. Estamos cansados de discursos grandilocuentes y pocos resultados, porque los asaltos y delincuencia son pan de cada día. Necesitamos que se resguarde la seguridad y la vida de todas las chilenas y chilenos”, cerró.