Jenni Hermoso revela inusual práctica del extécnico de España: “Cuando nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta”

A varios meses de la polémica por el beso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, la futbolista Jenni Hermoso realizó una nueva y grave acusación, esta vez en contra del exseleccionador español Jorge Vilda.

En uno de los adelantos de un capítulo del programa Planeta Calleja, la actual jugadora del Tigres de México acusó ciertas prácticas y pedidos inusuales que les hacía el DT cuando aún dirigía a la selección femenina de España durante las concentraciones.

“Cuando nosotras nos íbamos a dormir teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche. Decía que era el único momento que tenía para hablar personalmente con nosotras”, reveló la campeona del Mundial Femenino 2023.

“Tocaba la primera puerta hasta que llegaba a la última, (y entre medio) a lo mejor había jugadoras que se dormían”, agregó sobre el particular pedido de Jorge Vilda hacia ella y el resto de sus compañeras.

Además, señaló que el ahora técnico de Marruecos era sumamente controlador y revisaba las pertenencias de las jugadoras cuando salían de compras. “Cuando nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa”, confesó la futbolista.

Por último, Jenni Hermoso se refirió nuevamente al polémico beso del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales. “Tengo claro que si no lo hubiera denunciado, si hubiera admitido en ese momento hacer un video diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho”, señaló.

“Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento”, sentenció.