Gran éxito musical y de público en el Providencia Jazz Festival

Es un clásico del verano santiaguino. Un parque al aire libre, noches cálidas, familias y grupos de amigos. Todo para disfrutar de jazz en vivo, con exponentes nacionales e internacionales.

El Providencia Jazz Festival, que en su historia ha contado con la presencia de nombres potentes de este género musical, como Mike Stern, Jean-Luc Ponty y Phil Woods, mantiene vigente su capacidad de atraer públicos amplios, en lo que muchos suponen que es una música sólo de un acotado nicho.

Así, en la noche inaugural de esta edición 2024, el público abarrotó las graderías y asientos dispuestos en el Parque Inés de Suárez, lugar preferido actualmente por la Fundación Cultural de Providencia para sus eventos de alta convocatoria.

Dos cuartetos deleitaron al amplio marco de público, comenzando con el cantante Rodrigo González, de amplia trayectoria en el medio local, quien fue acompañado por Américo Olivari en piano, Miguel Ángel Pérez en contrabajo y Cristóbal Tobar en batería.

Fundación Cultural de Providencia Ampliar

La simpatía de González, su probado manejo vocal, más el sólido apoyo de sus músicos, dieron forma a un ameno set, que consistió en standards y baladas, entre las que contamos las clásicas “The Lady is a Tramp” y “The Very Thought of You”, más algunas sorpresas, como una versión de “Te Recuerdo Amanda” de Víctor Jara, que esperablemente entusiasmó sonoramente a los presentes.

La presentación terminó con la nota alta, gracias a una versión cantada del standard instrumental “Daahoud”, del legendario trompetista Clifford Brown. Luego vino, de Estados Unidos, la actuación del Nasser/Premazzi Quartet, liderado por la pianista Simona Premazzi y el saxofonista Kyle Nasser. Provistos de repertorio netamente propio, solos de alto vuelo, y manejo rítmico poderoso, el público se encontró con un grupo de altísimo nivel.

Como puntos de referencia, se podrían citar los grupos sesenteros de Bill Evans o John Coltrane, para dar una idea del cohesionado sonido del cuarteto, que contó con una base armónica sofisticada por parte del contrabajista Noah Garabedian.

Pero fue el baterista, Jay Sawyer, quien se robó el espectáculo anoche. Lo certero y llamativo de su personal estilo se apreciaron a cabalidad en los dos extensos solos de batería que realizó, en que se llevó tremendas aclamaciones de la audiencia.

Fundación Cultural de Providencia Ampliar

Para la noche de este viernes 12 de enero, que al igual que anoche agotó sus tickets, se espera la presencia de los locales Claudio Rubio Quinteto, y el conjunto neoyorquino Charles Owens Quintet.