Comidas donde Zalaquett: revelan pagos a Jorge Insunza y Natalia Piergentili por charlas a empresarios

Un reportaje de CIPER reveló una nueva arista de las comidas en la casa de Pablo Zalaquett: las charlas para grupos empresariales que también organizó el lobbista, donde ha participado el exdiputado Jorge Insunza (PPD) y la vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentili.

Según lo que dijo el exalcalde al medio antes mencionado, son encuentros donde él, junto a dirigentes políticos, expone ante empresarios sobre temas contingentes; cobrando por dichas charlas. Y dos de los expositores han sido Insunza y Piergentili.

Agencia Uno | Pablo Zalaquett Ampliar

En esa línea, el exdiputado reconoció su participación: “Durante 2023 realizamos unas ocho charlas juntos”. Mientras que la vicepresidenta del PPD señaló que solo estuvo en una, y que no recibió pagos.

“Yo no he dado charlas en plural. Di una, como invitada, donde no me pagaron”, aseguró en un inicio a CIPER. Y agregó que este encuentro se hizo en el Hotel Sheraton de Viña del Mar en 2023, y que Zalaquett no fue quien la invitó.

Contradicciones de Natalia Piergentili

Sin embargo, el lobbista indicó que sí le ha pagado: “A ellos dos (Insunza y Piergentili) los he invitado a dar charlas en conjunto conmigo, y por esas charlas yo les he pagado”. Luego cambió su versión y afirmó que la dirigenta del PPD asistió a un encuentro y que se negó a recibir un pago.

Pero CIPER accedió transferencias que se han hecho a Piergentili desde una sociedad de Zalaquett (Asesorías, Inversiones e Importaciones PZ). La última se hizo el pasado miércoles y entre octubre y diciembre de 2023, dicha sociedad le ha transferido unos $3,8 millones.

Agencia Uno | Natalia Piergentili Ampliar

Ante estos antecedentes, Piergentili dio otra versión: “Yo no he lucrado, no soy charlista, nada de aquello que se supone que se lucra en torno a esos encuentros. Pero la asesoría que yo he prestado es a un dirigente gremial de los empresarios que me pidió que lo asesorara en materia de discurso y de relacionamiento con el gobierno”.

“Ni para esa persona, ni para mí, era bueno sincerar esto, porque yo venía saliendo de la presidencia del partido y también podía ser complejo para esa persona. Como Pablo tiene una asesoría anterior con esa organización, le pedí que el pago fuera a través de él. Para cuidarnos”, añadió.