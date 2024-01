“Defendí con amor y orgullo la camiseta”: la sentida despedida de Simón Contreras en la Universidad de Chile

Le tocó “bailar con la fea”, pero sus recuerdos son los mejores. Este miércoles por la noche, Simón Contreras oficializó su salida de la Universidad de Chile, club del que salió hace más de un año.

El formado en el Centro Deportivo Azul (CDA) dejó la institución universitaria tras volver del préstamo que tuvo Magallanes la temporada pasada, y se despidió pensando en Rancagua.

“Si bien ya hace más de 1,5 años que jugué mi último partido por la U firmé el finiquito y se cerró oficialmente mi etapa en el club. Llegué cuando tenía 10 años y me voy con 21, más de la mitad de mi vida se podría decir que estuve relacionado con la U”, comentó en su cuenta de Instagram.

Agregó que “agradezco plenamente a cada persona que me tocó conocer en mi etapa formativa y profesional, profesores, funcionarios, utileros, las tías, básicamente todas las personas que saludaba en los pasillos del CDA cada día, que al final son las personas que te toman cariño de forma desinteresada, honesta y que hacen que la u tenga una identidad”, dijo.

“Si bien no tuve un paso glorioso en cuanto a resultados en la etapa profesional, de hecho me tocaron años bastante difíciles, defendí con amor y orgullo la camiseta desde mi primer partido en la sub 11 hasta el último que jugué en el primer equipo y por ahí quedo tranquilo”, complementó el jugador.

Cerró con que “pude lograr mi sueño que era jugar en la U que iba como hincha al estadio de chico con mi familia pensando que era imposible llegar a jugar ahí, también tuve la suerte de compartir camarín con ídolos de la U y del fútbol chileno. Gracias a la gente que apoya siempre”, finalizó Simón Contreras.