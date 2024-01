Capitán del Betis tras la fuerte pelea que tuvo con Pellegrini: “Para que funcione, hay que decirse las cosas a la cara”

Después de ser sustituido en el entretiempo del duelo contra el Girona, disputado en diciembre pasado, el capitán del Betis, Andrés Guardado, tuvo una fuerte discusión con el técnico del equipo, el chileno Manuel Pellegrini.

El azteca se fue del estadio antes del pitazo final. Luego, en un entrenamiento, el “Ingeniero” le recriminó su actitud frente al resto de plantel y hubo un tenso enfrenamiento.

“No veo, tampoco mucho, el escándalo que sea por una discusión que, obviamente no gusta que se filtre ese tipo de cosas, porque al final son cosas muy internas, pero una vez que se filtra, a mí me gustaría decir que sí pasó, discutimos, tuvimos una discusión fuerte, pero no es la primera vez que pasa, en tres años y medio ha dado para mucho, ha habido momento de todo tipo y por eso digo que somos como un matrimonio, que discutimos, nos enfrentamos, cada uno quiere ganar, al final nosotros somos ganadores, queremos lo mejor para cada equipo y nada más”, sostuvo Guardado en entrevista con Radio Sevilla

En esa línea, añadió: “Mi relación con el míster es perfecta, sería tonto de mi parte tener problemas con él porque por él estoy aquí, soy realista, él fue el principal motivo por el que me quedé un año más. pero eso no quita para que cuando yo vea cosas se lo diga, como muchas veces pasa”.

Tras lo anterior, al azteca se le consultó si se sentía decepcionado de Pellegrini por lo que ocurrió.

“No, está todo aclarado, en el momento de la discusión, me suena un poco repetitivo, pero como no es la primera vez que pasa... Como las otras no se dieron cuenta y a lo mejor no jugué uno o dos partidos, nadie le dio importancia. Ahora empiezan a atarse cabos en el presente reciente del equipo y se la da más importancia de la que es. Tuvimos una conversación como otras muchas veces, nos hemos sentado, hablado largo y tendido nos dijimos las cosas a la cara. No todo tiene que ser perfecto, para que todo funcione hay que decirse las cosas a la cara, a veces se puede estar equivocado por la calentura del momento. También es de humanos arrepentirse y pedir disculpas si alguno de los dos se equivocó, lo más importante es el Betis y conseguir sus objetivos”, respondió.

Siguiendo en esa línea, Guardado tuvo palabras sobre cómo quedó su relación con el ex entrenador del Real Madrid y del Manchester City.

“Sigue todo igual, cuando hay una discusión de este tipo, porque sí fue fuerte, el entrenador tiene derecho de tomar sus decisiones y eso le tocará a él explicar sus decisiones técnicas. Pero seguramente habrá estado influido por la pelea que tuvimos. Ya nos reconciliamos, todo sigue igual. Es normal que cuando hay una cierta crisis salgan este tipo de informaciones. El fútbol es así, cuando parece que se tambalea un proyecto empiezan a salir las mierdas de debajo de la alfombra y se ve todo más grande de lo que es. Los dos queremos ganar, lo mejor para el Betis. Lo más importante para los dos es el Betis, el grupo, es momento de estar todos juntos y de ganar el sábado”, cerró.