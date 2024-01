Stohwing sobre eventual regreso de Vidal a Colo Colo: “Si yo traigo 12 figuras mundiales, me haría famoso” / Agencia Uno

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, junto al gerente deportivo, Daniel Morón, hablaron del los refuerzos de Colo Colo para la temporada 2024, esto, en medio de la presentación de Jorge Almirón como entrenador.

Al respecto, el exarquero indicó: “Tendremos una mesa de trabajo. Desde ahora empezaremos a trabajar para construir este equipo, donde seguramente saldrán muchos nombres importantes y trataremos de satisfacer las necesidades del técnico”.

Tras lo anterior, Morón tuvo palabras sobre los jugadores que podrían permanecer en la institución y otros que volverán de sus respectivos préstamos. “Estamos en negociaciones con Erick Wiemberg, porque nos interesa que se quede. También nos interesa Felipe Yánez, que estuvo a préstamo en Coquimbo, al igual que Cristian Zabala. Sobre Darío Lezcano es un jugador que tiene contrato vigente y mientras no tenga alternativa de salida, es jugador de Colo Colo”.

En esa línea, el director deportivo habló sobre un eventual regreso de Arturo Vidal “Él y muchos más hay en la carpeta, pero si me pongo a hablar de nombres en particular, no es el momento. Hay que comenzar a trabajar y después ver los nombres que puedan estar en el equipo”.

Stöhwing, por su parte, lanzó: “El club está trabajando de una manera muy profesional. La gerencia deportiva se puso a trabajar con un cuerpo técnico que nos tiene bien contentos. También están haciendo análisis de los jugadores que puedan ser contratados por Colo Colo. En ese caso se verá si Arturo (Vidal), que sería muy bienvenido en la institución, está dentro de las posibilidad. Pero para aquello hay que ver también la parte de salud, económica, etc. Son muchas variables”.

Finalmente, el mandamás de ByN cerró diciendo sobre Vidal que “tengo mucho respeto por el plantel vigente y Jorge hará una evaluación de ello. Sería ideal integrar más juveniles, aunque es una apreciación personal. Si yo traigo 12 figuras mundiales me haría famoso, pero hay que ser responsables con el tema y el club ya lo está viendo con la gerencia deportiva y el cuerpo técnico “.