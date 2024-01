Senador Castro y crisis de las isapres: “El modelo de negocios ya no resiste más y es una oportunidad para hacer un inicio de reformas”

Chile

La Superintendencia de Salud recalculó la deuda de las isapres considerando la deuda retrospectiva (los cobros excesivos efectuados en los planes que no se habían ajustado a la tabla de factores vigentes) y la deuda prospectiva, relacionada al impacto del fallo de la Corte Suprema sobre los ingresos de las isapres. Ello considera también que la ley corte se promulgará en febrero próximo, y contempla la norma de que todas las personas ajusten sus planes al 7% de cotización obligatoria.

En definitiva, la deuda fue estimada en US$1.184 millones, que en los 10 años que durará el pago de la deuda, significará pagar US$118,4 millones al año, o unos US$9,9 millones al mes.

La Superintendencia calculó los efectos en las compañías: mientras algunas requerirían un 5,7% de aumento en los ingresos para alcanzar el equilibrio financiero, otras rondarían el 27,5%. Con todo, el presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), proyectó los escenarios posibles este martes, en ADN Hoy:

“Es algo que habíamos pre-dicho: cuando se hizo el comité técnico, en junio de 2023, se pusieron en la mesa distintos escenarios. Había presentes representantes de las isapres, de la superintendencia, del ministerio de Hacienda, del de Salud y se hicieron muchas simulaciones de cómo andarían las cosas. Si no había ciertas limitantes o bordes que pusieran límites a esto, prevíamos que podían darse alzas de la magnitud que ahora están consagradas que son así por parte del regulado, que son explícitas”.

Juan Luis Castro, Isapres, 1024x576 jpg ok Ampliar

“En el mundo de isapres han hecho control de costos con pocas alzas en el tiempo, del 2022 hasta ahora; y otras, que son la mitad, que tienen alzas desmesuradas. Hay tres que tendrán reajuste de precios base sobre 30%, hasta 40%, según la Superintendencia, lo que es insostenible para el usuario. Si ocurre, debiera ocurrir una estampida de usuarios de esas isapres, y además una nueva judicialización, porque son reajustes abusivos y desmesurados para el bolsillo de cualquiera”, agregó después.

Castro acotó que este fue un mensaje que se le entregó al Gobierno, incluso hace seis meses: “Se lo advertimos: el traspasarle a precios a la gente la deuda que tienen las isapres. Sería lo más ridículo del mundo: si a la gente le fue bien a la justicia, que les tienen que devolver harta plata, resulta que son los mismos usuarios que van a financiar a quienes le deben a los usuarios”.

Las alternativas han sido “que haya un plan de ahorro de costos real dentro de las isapres”. ¿Cómo? “(Las aseguradoras) tienen gastos de administración y venta que están 30%, 40% por sobre el promedio de industria general y de Fonasa, por cierto. Tiene mucha fuerza de venta y holgura en cuanto a su aparato administrativo y eso genera un gasto que se puede reducir claramente. Dos, intervenir el mayor costo de alza de licencias médicas: hoy casi 6 de los 7 puntos de la cotización se van a licencia médica, que es escandaloso. Por eso un pilar que hemos propuesto es intervenir las licencias médicas”.

Medicamentos, fármacos, farmacéuticas, Juan Luis Castro, ISP, 1024x576 jpg ok Ampliar

“Se habían adelantado escenarios que podrían ser catastróficos, como este. Incluso hace muchos meses. Y quiero advertirles un tercer riesgo: si todo camina como está, que no es un buen camino, va a ocurrir que si aplican esos reajustes, va a salir gente, la que va a quedar en una situación muy confusa (quién los tomará, adónde irán), y podría haber un incentivo para que se creen nuevas isapres, que vendrán limpias y puras de toda deuda, y podrían hacer un descreme de tomar las carteras de gente que se vaya yendo, de las tres isapres, que son las más dañadas por alza de costos, ofrecerles planes a bajo precio (porque se irán gentes jóvenes, con pocas carga y un sueldo de clase media), pero no se van a ir porque no pueden irse con las reglas de hoy los con enfermedades crónicas, están cautivos. Desde el punto de vista de mercado, se está generando una competencia desleal, va a haber un nuevo descreme, se saldrá gente que pagará menos que lo que paga hoy. Por eso la eliminación de la declaración de salud, por sexo o enfermedad, es necesario adelantarlo”, planteó luego.

En el mismo sentido, el parlamentario propuso que las mismas isapres creen otras, a modo de holding, y no abandone “a los clientes preferidos, por decirlo así”: “Si nos ponemos en la fase más profunda de esto, ¿por qué no querría una isapre generar la quiebra en ese contexto? Porque termina no pagándole a nadie. No es declarativo; sino que hay un proceso normado. Pero aun así puede darse el caso que haya isapres que digan que se acabó, de la gente de alto costo que tiene adentro no puede más, que no existe el proceso y van a la quiebra. Es el mejor escenario para quienes no pueden pagar, pero se queda con la otra cartera. Son conductas de mercado que se pueden dar de manera desleal a partir de una crisis”.

Hacia el final, cerró: “El modelo de negocios de las isapres ya no resiste más y es una oportunidad para hacer un inicio de reformas. Creo que esto requerirá una intervención más enérgica. El ajusto de precios será el corazón del debate de la ley corta, y cómo evitamos las distorsiones de mercado y cómo evitamos que los usuarios tengan este pago de cuenta final, que es totalmente impropio, que sería la gran paradoja de años de judicialización. Hay que ir a una intervención mayor de las isapres, que están de acuerdo ellos: aceptan que tienen que terminar con la selección de riesgo, que tienen que terminar con la tarifa plana, que no puede sostenerse el sistema como está. Hay un ambiente que permite una cirugía más grande”.

“Toda crisis genera un momento histórico nuevo. Ya es inevitable, porque si nos seguimos dando vuelta en este esquema tan obsoleto... Chile es el único país de la OCDE que tiene un impuesto a la salud sobre el 7%, y además se motna un seguro privado que discrimina por sexo y por edad. Estamos en la marginalidad del mundo desarrollado en cuanto al rol de los seguros privados, que no quiere decir que no exista, sino no bajo estas reglas draconianas bajo las que hemos vivido en los últimos 40 años”, resumió.