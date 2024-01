Nuevo frente para alcaldesa Peñaloza: denuncian pagos de sobresueldos millonarios en el Teatro Municipal de Las Condes

La administración de la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) en Las Condes enfrenta un nuevo escándalo después de que el director de Control Municipal, Eduardo López, revelara millonarios sobresueldos en el Teatro Municipal. Hecho que se suma a las irregularidades en la Dirección de Compras y un Cesfam de la comuna.

Según un informe detallado, recogido por La Tercera, el funcionario encontró falencias en las finanzas de la Corporación del Teatro, desencadenando una investigación sobre sueldos excesivos que no cumplen con la normativa establecida y que afectan al erario fiscal.

Recuento de gastos

De acuerdo a lo planteado por el medio citado, el 19 de diciembre, Eduardo López y su equipo se dirigieron al Teatro Municipal para revisar documentos, pero la falta de disponibilidad de la documentación requerida impidió realizar la revisión ese día. El objetivo era examinar cómo se gastaron los $2.535.750.000 transferidos por el municipio en 2023 a la Fundación Teatro Municipal, dirigida por Constance Harvey.

Una semana después, el Teatro Municipal proporcionó los archivos solicitados, incluidos detalles de remuneraciones, pagos por servicios, contratos de artistas y convenios. La fiscalización, que se centró en el segundo semestre y no en el primero debido a discrepancias detectadas, generó cuestionamientos por parte de los concejales, quienes exigen una comisión especial.

El informe del director de Control Municipal destaca descubrimientos significativos, incluyendo transferencias de hasta $10 millones en sobresueldos no autorizados. Se encontraron pagos irregulares, como gratificaciones y bonos, que no cumplen con los contratos y no cuentan con justificación documentada. Por ejemplo, la gerenta general, Constance Harvey, recibió transferencias sin justificación de casi cuatro millones de pesos, según el documento.

Además, en el documento se señala una irregularidad en un convenio con la Fundación Festival Internacional Teatro a Mil para obras en enero de 2023 y 2024. Sobre aquello, López advirtió sobre la falta de actas del directorio, contratos sin firmar, y firma inusual en el contrato de la gerenta por parte de la alcaldesa Peñaloza.

La concejal Catalina San Martín expresó la necesidad de una comisión para aclarar estas irregularidades, y la alcaldesa Peñaloza accedió a preparar una respuesta para ser compartida en dicha comisión. La solicitud de la comisión fue respaldada por otros concejales, quienes buscan esclarecer la situación y entender por qué estos problemas no fueron evidentes en años anteriores.