“Estamos fuera del Dakar, lamentablemente”: el drama de Ignacio Casale que lo obligó a abandonar la carrera

Este martes, durante el desarrollo de la cuarta etapa del Rally Dakar 2024, el chileno Ignacio Casale tuvo que abandonar la carrera y ya no podrá seguir compitiendo por el podio ni por mejorar su ranking en la clasificación general.

El piloto nacional, quien junto a su navegante Álvaro León compiten en la categoría challenger, quedaron a mitad de camino el día de ayer en la tercera etapa por problemas con su vehículo. Hoy, a través de sus redes sociales, contó su drama y explicó lo que hará en los días que quedan del Dakar 2024.

“Ayer no pudimos terminar la etapa número tres, tuvimos problemas técnicos que no pudimos resolver. Privilegiamos cuidar el auto, cuidar nuestro motor, así que nos tuvimos que salir y no completamos la etapa. Estamos fuera del Dakar, lamentablemente”, señaló Ignacio Casale en su cuenta de Instagram

“El premio de consuelo es que reenganchamos la carrera, quiere decir que podemos seguir corriendo, pero sin opción al podio ni al ranking. Seguiremos corriendo, eso ayuda al equipo para obtener información importante para seguir desarrollando nuestro prototipo”, explicó respecto a su participación en los días que vienen.

“Por un lado, una mala noticia, porque estamos fuera del Dakar, pero, por otro lado, estamos contentos por seguir corriendo e intentaremos hacer algunas buenas etapas para entreteneros”, concluyó quien ha sido tres veces campeón en la categoría quads del Dakar.