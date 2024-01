Senador Espinoza tras demanda en su contra: “Me gustaría que Jackson hablara de las cenas a oscuras en la casa de Zalaquett”

El senador Fidel Espinoza (PS) se refirió a la demanda en su contra presentada por Giorgio Jackson, quien lo acusa de injurias, calumnias y difamaciones, recalcando que no tiene “ningún temor”.

En conversación con 24 Horas, el parlamentario expresó su opinión sobre el robo de computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social: “Sigo insistiendo que ese robo de computadores es muy sospechoso, es un verdadero tongo”.

Y enfatizó que “me siento muy tranquilo con la querella de Giorgio Jackson, porque creo que no le he errado en cada una de mis denuncias que he realizado. A él yo no le he imputado delitos, pero si le he imputado una responsabilidad política que tuvo en su momento”.

“Porque él fue quien formó a estos jóvenes junto con Miguel Crispi. Ellos fueron quienes instalaron a estos jóvenes que fueron a delinquir con recursos de todos los chilenos a Antofagasta, al Maule, al Biobío”, agregó.

“Cenas a oscuras en la casa de Zalaquett”

En esa línea, recalcó que Giorgio Jackson es el líder “de esta banda de personas que efectivamente cometieron delitos en el país (...) no estoy diciendo con ello que él haya sido el participe de los actos delictuales”.

Respecto a la demanda, indicó que “no tengo ningún temor”, y le dedicó unas palabras al exministro de Desarrollo Social: “Me gustaría que Jackson hablara de las cenas a oscuras en la casa de Zalaquett de todos sus amigos ministros, porque eso habla mal de un país que tiene que mostrar transparencia”.

Agencia Uno | Pablo Zalaquett Ampliar

Recordar que se reveló que ministros, diputados y senadores asistieron a la casa del exalcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett (UDI), quien actualmente se dedica al lobby y organiza encuentros entre autoridades y empresarios.