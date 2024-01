“Mi oficina era de un lujo... le decían Versalles”: Irina Karamanos reveló detalles de su paso por La Moneda

Es una entrevista extensa, donde se explaya sobre sus días en La Moneda, la figura de Primera Dama e incluso su cercanía con el arte. Irina Karamanos habló de todo con la revista española Vein.

La expareja del Presidente Gabriel Boric manifestó sobre este rol, al cual renunció, que “se construye una imagen de pareja presidencial en el poder, muy tradicional. Es como la versión profesional de ser pareja. La primera dama, además de muchas otras cosas, está a cargo de profesionalizar su relación y eso es bien cuestionable”.

Irina Karamanos y el quiebre con el Presidente Boric: “Hay una gratitud y un cariño infinito; él es una persona maravillosa“https://t.co/7NoNsgBdNB — Radio ADN (@adnradiochile) November 17, 2023

Junto a esto, también se refirió al poder de este cargo, señalando que siempre se sintió “muy atenta, tensa e incómoda con tener poder”.

“Tengo una convicción democrática muy fuerte, entonces yo misma consideraba que era ilegítimo estar allí por más tiempo de lo estrictamente necesario. Me iba dando cuenta de lo mucho que se puede hacer con esa posición jerárquica y a la vez decidía no usarla; solamente usé el poder para ir desarmándolo”, añadió.

Irina Karamanos y las diferencias en La Moneda

Sin embargo, una de las cosas más llamativas de su conversación con la publicación, fue cuando comentó qué imagen le había quedado de su paso por La Moneda.

“La primera es la diferencia entre oficinas en el Palacio de La Moneda. Creo que la jerarquía simbólica de los espacios del Palacio es muy fuerte. Vivimos en un país muy desigual, socioeconómicamente hablando, y la apariencia ha sido un tema en la cultura chilena muy fuerte. Uno demuestra cosas con esa apariencia, demuestra poder, demuestra jerarquía. Y el Palacio replica eso de una manera muy tajante”, expresó.

Y agregó que “mi oficina era de un lujo que me sorprendía todos los días, los otros equipos le decían Versalles. Tres pisos más abajo, exactamente debajo de mi oficina, está la lavandería del Palacio, que no tiene ventanas, donde trabajan mujeres hace décadas, de quienes se conoce poco, y ahí es donde terminan las camisas manchadas con café y vuelven a aparecer arriba en los salones cuando están nuevamente perfectas. Por arte de magia. Las habitaciones de las guardias de Palacio, por ejemplo, no solo no tienen sillones cómodos, sino que están rotos. Y así”.

“Es doloroso…”: Presidente Boric se sincera tras quiebre con Irina Karamanos https://t.co/G0gitzvso7 — Radio ADN (@adnradiochile) November 16, 2023

De esta forma, Irina Karamanos entregó desconocidos detalles de su paso por la casa de gobierno, además del rol que quiso transformar y que terminó costándole “un nivel de desgaste emocional impresionante”, como también confesó en esta nueva entrevista.