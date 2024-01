“Cuando supo que él era delincuente...”: madre de influencer Javiera Jiménez revela “obsesión” de hombre que admitió asesinato de su hija

Este fin de semana, Andrés Sutar Araya, de 23 años, fue formalizado por el homicidio de Javiera Jiménez, una influencer de Antofagasta. La madre de la joven de 22, Gladys Galleguillos, compartió este lunes, una conmovedora teoría sobre las posibles razones detrás del brutal asesinato de su hija.

Si bien expuso —al Mercurio de Antofagasta— que la detención del sujeto le trajo “un poco de satisfacción”, la mujer afirmó tajante que no parará hasta “ver presas a todas las personas que lo ayudaron a encubrir”.

“Nunca he dejado de buscar a mi hija”

Previo a la confesión de Sutar, la madre de Javiera ya sospechaba que su hija no estaba con vida debido a la impactante cantidad de sangre encontrada en la camioneta en la que se movilizaban. “Vengo recién entrando a Antofagasta desde el desierto. Fui a la Ruta B-400, donde siempre he buscado. Voy a buscar, caminar, ver, hacemos remoción de tierra (...) caminamos con palos y fierros con mi familia. Hemos escarbado en muchos lugares para encontrarla, todos los fines de semana. Nunca he dejado de buscar a mi hija”, compartió.

Es más, en una sensible reflexión sobre los hechos, Gladys reveló su teoría sobre el sucedido con su hija: “Creo que la Javiera ya no quería estar con él (...) creo que la Javiera, cuando supo que él era delincuente, dijo: no, me estoy metiendo aquí mal. O la habrá amenazado o ella le habrá dicho que lo iba a acusar, se me pasan tantas cosas por la mente. Porque la Javiera tenía su temperamento, no le gustaba que la pasaran a llevar”.

Incluso, Galleguillos fue más allá y detalló cómo el amigo de Andrés, conocido como “Jona”, reveló que este último estaba obsesionado con Javiera, llegando al extremo de tener un seguimiento constante a través de un GPS en su automóvil. “La Javiera a veces salía con sus amigas y ellas dicen que llegaba de la nada y decía: ‘ay, justo iba pasando por acá’. La andaba vigilando”, cerró la madre de la joven influencer fallecida.