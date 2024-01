Con un bicampeón de América a la cabeza: Deportes Limache oficializa 18 refuerzos para debutar en Primera B

Santiago

Este lunes, Deportes Limache desarrolló un ceremonial en Quillota para oficializar a su renovado plantel de cara a la Primera B, categoría que disputará por primera vez en su carrera tras ganar la Segunda División Profesional.

Al respecto, se ratificaron algunos de los rumores de mercado que se habían aludido en torno al elenco “tomatero”, incluyendo el retorno desde su retiro deportivo por parte del bicampeón de América con La Roja, Francisco Silva.

También aparecieron como refuerzos de Deportes Limache los delanteros Felipe Flores y Felipe Fritz, además de extranjeros como el defensa argentino Fernando Moreyra y el atacante paraguayo Nelson da Silva. En total, son 18 los nuevos futbolistas que integrarán el equipo.

“Acá no hay refuerzos, es el armado de un plantel competitivo, con jugadores de jerarquía. Intentaremos seguir como el año pasado, un equipo intenso, agresivo, con el que la gente se sintió identificada y que nunca se rindió. No porque seamos un equipo joven no podemos competir”, aseguró durante la ceremonia el entrenador del equipo de la Región de Valparaíso, Víctor Rivero.

Estos son 18 refuerzos de Deportes Limache

Arqueros: Milton Álvarez (Quilmes), Fernando Abarzúa (Deportes Iberia).

Defensas: Fernando Moreyra (Agropecuario), Rodrigo Moreira (Defensores de Belgrano), Ricardo Escobar (Deportes Valdivia), Guillermo Avello (San Marcos de Arica).

Volantes: Francisco Silva (Universidad Católica), Alonso Rodríguez (Deportes Santa Cruz), Luis Cabrera (Deportes Copiapó), Álvaro Césped (Deportes Recoleta), Tomás Ramírez (Central Córdoba), Facundo Juárez (Mitre).

Delanteros: Carlos Morales (Deportes Iberia), Felipe Fritz (Curicó Unido), Felipe Flores (Magallanes), Renato Díaz (Deportes Rengo), Nelson da Silva (Resistencia, Paraguay), Aldrix Jara (Trasandino).