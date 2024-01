Planeta Tierra

El conflicto en Gaza entre Israel y el grupo terrorista Hamás cumplió tres meses. La cifra de muertos y desaparecidos es escalofriante: más de 22 mil en el caso de Palestina, y más de mil en Israel. Hace pocos días se dio cuenta del asesinato del segundo en la cadena de mando de Hamas, Saleh al-Arouri, en el Líbano, puso en tensión las relaciones internacionales por la incursión de Israel en otros países. En paralelo, en el Mar Rojo se han registrado acciones militares a modo de respuesta al apoyo de occidente al país liderado por el ultraderechista Benjamin Netanyahu. Hubo también un atentado del Estado Islámico (ISIS) en Irán; mientras que la guerra de Rusia y Ucrania no termina.

Ese estado del mundo es para Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile y analista internacional, un conflicto sobre todo geopolítico. Lo explicó este lunes en ADN Hoy:

“Se trata de zonas álgidas, más que efervescentes, zonas calientes, en lenguaje estratégico que observa los conflictos bélicos: Medio Oriente tiene rangos de inestabilidad que día a día van cambiando, pero siempre están presentes, y ciertamente en el área del Sudeste Asiático, si no que en área coreana, tenemos recados, avisos de Kim Jong-Un más que cotidiano, frecuente, respecto de su demostración de capacidades. Lo que hace es decir cada cierto tiempo es que él no renuncia a sus objetivos: hace una demostración de fuerza que parecen cada vez más provocativa. Eso es algo distinto a lo que ocurre en Medio Oriente, con focos reavivados respecto de lo que ocurre hace tres meses, o lo que ocurre en el Mar Rojo, en la zona yemení, donde hay una escalada que me parece peligroso”.

¿Se trata, entonces, de contagios de lo de Gaza? Lo explicó Aranda: “En el caso del Líbano hay un vínculo directo, estrecho: son dos focos de un mismo conflicto absolutamente entrelazado; en el caso yemení hay una respuesta que dice relación con lo mismo, pero que no había tenido una manifestación tan evidente como la cuestión del Líbano, que fue inmediatamente activada a propósito de los atentados de hace tres meses atrás”.

“Luego, para vincularlo al caso de las Coreas y el Medio Oriente, a veces se observa que hay algunos actores detrás que tienen relaciones comunes: hay toda una industria militar de provisión de armamentos que también se ven beneficiadas, como ‘Mercaderes de la muerte’, que son palmarios, que se ve beneficiada por estos conflictos; y también respaldos de potencias que oscilan en uno u otro sentido. Hay bloque que se están reconfigurando en este mundo en tránsito”, agregó después.

La distribución de las fuerzas es la siguiente, según el académico: Rusia usa armamento de Corea del Norte; Corea del Norte requiere carros blindados y aviones rusos. Por otra parte, Israel ha sido un satélite de Estados Unidos en esa área, y esta potencia provee de ayuda militar a su satélite. En paralelo, organizaciones radicales islamistas adquieren armamento de origen no occidental. “Ahí uno puede ver que hay este tipo de relaciones, vínculos para adquirir armamento en este tipo de conflictos”, resumió Aranda.

Pese a todo, se han visto luces opositoras a Netanyahu, lo que hace cuestionar los efectos que podría tener en la guerra. El analista internacional lo enmarco de la siguiente forma:

“Tengo la impresión de que Benjamín Netanyahu, que está en una posición políticamente muy delicada de cara a electorados que le han resultado en ocasiones adversos, pero a menudo favorables, y que estaba entrando en un serio cuestionamiento por parte de la sociedad civil a propósito de asuntos judiciales, básicamente por una reforma al sistema judicial. Lo que ha ocurrido es que con esta guerra se ha ido reforzando su liderazgo y esta podría ser una ocasión para mantenerse en el poder. Es muy difícil pensar que los ataques del 7 de octubre de Hamás no hayan sido parcialmente conocidos por los que son descritos como los mejores servicios de inteligencia y seguridad del mundo, como son los de Israel. No estoy diciendo que fueron planificados, pero es difícil pensar que no tuvieran alguna señal de que esto estaba ocurriendo. Esta guerra ha sido espléndida para un alicaído liderazgo interno de Benjamín Netanyahu. Sí estamos en zonas donde la democracia es vivida parcialmente o los países responden a otra tradición. Y hay respaldos cruzados: hay aliados de Estados Unidos que están aún más lejos de Irán de la experiencia democrática. Solamente mencionar al mundo saudí. Y respecto a Israel: aunque están formalmente más cerca de una democracia, me parece que al mismo tiempo, la relación que hay con los ciudadanos palestinos es una relación muy compleja que probablemente no consolida todo lo que en estándares democráticos esperamos. En todo esto hay bemoles y aún cuando Israel es una democracia, hay una situación interna muy delicada. No olvidar que si bien lo más complejo se vive en Gaza, también hay muertes en Cisjordania”.

El cese al fuego, al menos allí, es necesario ante las cifras estremecedoras. Ante esto, acotó que “resulta absoludamente adverso y se redoblan los esfuerzos para lograr un advenimiento mínimo, esto es un cese de hostilidades. Sin embargo, se ve lejos el fin del conflicto en Ucrania. Esto probablemente no va a terminar pronto. Veo muy determinado a Israel de alcanzar su objetivo, que es anular cualquier capacidad de Hamas de ataque y esto pasa por establecer una zona tapón en Gaza y reducir aún más ese lugar atestado de personas, que es la franja”.

Los objetivos de Estados Unidos y la Unión Europea son, a juicio de Aranda, “el mismo, pero hay matices”: “Estados Unidos tienen una alianza incondicional con Israel y lo ha demostrado desde la creación del Estado de Israel desde 1948 en adelante. Los bemoles lo hemos visto con la administración de Biden, que ha presionado a Israel para llegar a treguas temporales, donde hemos visto al concreción de intercambio de prisioneros; en el caso de la Unión Europea, se busca una solución de al menos mediano plazo. Al fondo, algún tipo de solución ya más definitiva pasa por la creación de un Estado en forma, no ficticio, de Palestina. La teoría de los dos Estados. Pero eso está lejísimo. La diplomacia pasa en algunos casos por treguas temporales. En otros casos, por lograr un cese al fuego por un tiempo más que razonable. Ha sido muy compleja esa situación en esa parte del mundo y ustedes ya ven un efecto contagio. La dinámica de esos conflictos en Asia lejana pasa por otro carril, y no muy lejano de lo que pasa en Ucrania y Rusia”.

En cuanto a la incursión de Israel en el Libano, sumado también al ataque de ISIS en Irán, podrían dar una foto general de las cosas: “Son conflictos regionales con un grado de internacionalización al alza y que constituyen posibilidades para que las potencias internacionales intervengan para, sea, alcanzar la paz, pero en otros casos para proveer armamentos. Eso desestabiliza la zona. Pero produce más alivio ver desplegada la diplomacia de Estados Unidos y Europa con las élites locales, que conocer la provisión de armamento constante. Ese es el grado de internacionalización que pueden llegar a tener. Ahora, medio oriente es un área inestable en las últimas décadas, y lo que ocurrió en Gaza hace tres meses demostró una capacidad de expansión inmediata hacia el Líbano y hacia otras áreas, como es también el Mar Rojo, Yemen, etc. Sin duda es un momento complejo, crítico, que colocará a prueba a las diplomacias de la región y a las potencias mayores, que están muy interesadas en que esta zona no se desestabilice aún más, provocando mayores incertidumbres, por ejemplo, en la economía, para citar algo”.

“El Estado Islámico es un enemigo mortal del Estado de Irán. La hostilidad nunca ha cesado. Ocurre que este tipo de atentados son poco comunes en Irán; desde la periferia occidental estamos acostumbrados de la concreción de atentados en Europa, por tanto, llama la atención esta disputa intra islámica que es más antigua que la disputa con el mundo occidental. Es una señal que la disputa islámica no ha acabado, que se puede acrecentar, y ciertamente en Irán, que ha tejido alianzas tan importantes como Siria y sus partidarios en el Líbano, también abre una oportunidad para volver a pensar en común con occidente respecto a la amenaza de ISIS. Es una tendencia contradictoria de las alianzas más estables. Pero ISIS, después de haber logrado un territorio, cuando es reducido a nada, se va Alqaeizando, operando con atentados”, cerró.