Globos de Oro 2024: Esta es la categoría en la que compite y podría ganar Pedro Pascal

De entrada no la tiene fácil. Sin embargo, desde Chile, todos estamos hinchando con que Pedro Pascal ojalá se lleve su primera estatuilla de los Globos de Oro esta noche.

El actor está por primera vez nominado a los galardones. Y compite en una de las categorías más esperadas y competitivas.

El chileno está incluido nada menos que en la lista de Mejor Actor en Serie de Drama, por la exitosa The Last of Us de HBO.

Y allí podría deslumbrar con su papel de Joel, en una noche en que todo el país estará expectante de los galardones.

La competencia de Pedro Pascal

Eso sí, el intérprete tiene tremendos contendores en una de las entregas que, de seguro, se convertirá en una de las más esperadas de la jornada

Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong, por ejemplo, van por sus impactantes interpretaciones en la aplaudida “Succession”.

Mientras, el resto de los nominados son Gary Oldman por “Slow Horses” y Dominic West por “The Crown”.

Una ardua competencia que los chilenos podremos ver a partir de las 22 horas, en una transmisión de TNT y el streaming de HBO Max.

Así, vayan preparando el picoteo para seguir toda la premiación por ADN.cl y ver si Pedro Pascal logra su primer Globo de Oro o no y festejamos con ganas en este primer día de galardones.