¡Orgullo nacional! Compositor chileno gana nuevo Emmy por su trabajo en “The White Lotus”

Los chilenos la están rompiendo en Hollywood. O al menos así lo demostró el compositor nacional Cristóbal Tapia de Veer, quien la noche del pasado sábado sumó un nuevo premio Emmy a su colección por su trabajo en la exitosa serie de HBO, The White Lotus.

En concreto, la pasada jornada del 6 de enero, se llevó a cabo la entrega número 75 de los Emmy de Artes Creativas en horario estelar, en el Peacock Theater en Los Angeles, Estados Unidos.

La jornada de galardones estuvo dominada por The Last of Us, drama distópico ambientado en un futuro devastado por una enfermedad, y creado en base a un juego homónimo, que es protagonizada por el chileno Pedro Pascal, quien también fue nominado a uno de estos premios por su rol de Joel.

“Mejor Composición Musical para una Serie”

Sin embargo, y previo a que se realice la ceremonia central de los Emmy el lunes 15 de enero, los chilenos ya comenzaron a brillar en estos galardones, es que tras cosechar dos estatuillas el 2022 por su trabajo en la primera parte de The White Lotus, Cristóbal Tapia ganó una nueva “figura alada” para su colección por su participación en la segunda parte de la serie de HBO.

En específico, el compositor nacional fue reconocido con el premio a Mejor Composición Musical para una Serie.

El éxito del artista nacional ha sido reconocido por grandes pares de la industria, así lo ejemplificó la galardonada compositora británica Natalie Holt, quien a raíz de su trabajo en Loki 2 conversó con ADN.cl, instancia en donde reconoció su fanatismo por Tapia.