Michelle Bachelet descarta tercera candidatura presidencial: “La democracia no merece que la gente se repita”

La expresidenta Michelle Bachelet se sinceró sobre su carrera política y descartó una tercera candidatura presidencial, argumentando que “es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas”.

“Hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es un poquito mucho. Y digo también que la democracia no merece que la gente se repita”, expresó en conversación con 13C.

En esa línea, aclaró que “siempre voy a estar disponible para contribuir y ayudar, pero creo que es necesario que existan rostros frescos. No me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no más joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno”.

“A mí me tocó de todo”

Por otro lado, Michelle Bachelet abordó su rol en la Presidencia de la República, en que señaló que lo mejor fue cuando “pude trabajar fuertemente para poder empoderar a las mujeres, darles apoyo desde lo simbólico como gobierno paritario, hasta oportunidades concretas, reales, importantes”.

Asimismo, comentó que los ataques desde su propio sector es “lo peor” que le tocó enfrentar. “Es también la falta de capacidad de encuentro y de diálogo que hay de algunas personas”, dijo.

“Lo peor, también el impacto en la vida familiar y personal. Y por supuesto, los desastres naturales, a mí me tocó de todo. Lo único que me faltó es que cayera un meteorito. Tuvimos terremotos, tsunamis, sequías”, complementó la exmandataria.