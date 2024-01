En la comuna de Maipú, miles de personas se congregaron en el Templo Votivo para la esperada visita de Leda Bergonzi, la llamada “sanadora de Rosario”, a Chile.

Aunque las puertas se abrieron a las ocho y media de la mañana de este sábado, surgieron desórdenes y problemas de organización, especialmente para personas con discapacidad.

“La organización es pésima”

De acuerdo a lo recogido por Radio ADN en el lugar, uno de los principales problemas reportados por los fieles a Leda es la falta de información clara sobre el acceso para personas en silla de ruedas.

Así lo explicó Pilar: “Anoche cuando llegamos, nos dijeron que en la calle Rinconada, iban a abrir las puertas para que la gente en silla de ruedas entrara. Mi hermana tiene cáncer, por ende nosotros vinimos a hacer la fila por ella. Mi hermana llegó ahora en la mañana a hacer la fila, y llegaron dos tipos con chaquetas del templo, de la organización, y nos dijeron que no, que no podían entrar por aquí, que tenían que entrar por la entrada principal. Llegamos acá a la entrada principal, y nos dicen que no, que tampoco se puede”.

Otra de las personas presentes cuestionó a la organización del evento de Leda en Chile y señaló: “La verdad está muy mala, porque nos dicen una cosa y otra, nos hicieron salirnos de la fila para venir con las sillas de ruedas hasta Rinconada, y nos dijeron que ahora no saliéramos”.

Otro de los puntos que preocupa a los asistentes al Templo Votivo de Maipú es la falta de baños químicos. “La organización es pésima. Dijeron que iban a poner baños químicos desde que yo llegué a la 1:30 de la tarde (del viernes) y hasta ahora no hay”, afirmó otra de las asistentes a ADN.