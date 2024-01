Muere David Soul a los 80 años, actor protagonista de la popular serie “Starsky & Hutch”

El mundo del entretenimiento llora la pérdida del icónico artista estadounidense David Soul, quien falleció recientemente, dejando tras de sí una destacada carrera en la música, la televisión y el cine. Nacido en Chicago en 1943, el actor y cantante, hijo de un pastor luterano que participó en la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cautivó a audiencias de todo el mundo con su talento multifacético.

La encargada de dar a conocer la noticia del deceso del recordado protagonista de Starsky & Hutch, fue su esposa Helen Snell, quien expresó: “David Soul —amado esposo, padre, abuelo y hermano— murió ayer (jueves 4 de enero) luego de una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de su familia”, según consignó TMZ.

“Él compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo”, añadió.

El legado de David Soul

Su fallecimiento llega como un golpe para sus admiradores, quienes recordarán a Soul por sus contribuciones a la cultura pop a lo largo de décadas. Su presencia en la escena del entretenimiento abarcó diversos campos, desde sus inicios en el programa The Merv Griffin Show en 1967, donde se presentaba cantando con el rostro oculto, hasta su papel inolvidable como el detective Ken “Hutch” Hutchinson en la serie de culto Starsky & Hutch.

Aunque su rostro a menudo estuvo asociado con la pantalla chica, Soul también dejó una huella indeleble en la industria musical. Temas como Don’t Give Up on Us (1977), que encabezó las listas de éxitos en Estados Unidos y el Reino Unido, y Silver Lady (1977), contribuyeron a consolidar su estatus como un artista versátil.

A lo largo de su carrera cinematográfica, Soul participó en proyectos destacados, como Magnum Force (1973), compartiendo escena con Clint Eastwood, y su papel protagónico en la miniserie Salem’s Lot, basada en la obra de Stephen King. Incluso en la década de 2000, regresó a su papel en la adaptación cinematográfica de Starsky & Hutch (2004), ofreciendo a los fanáticos un nostálgico vistazo a su personaje original.

A pesar de enfrentar desafíos personales, incluido un período de declive artístico en la década de 1980 marcado por la lucha contra el alcoholismo, Soul demostró resiliencia y continuó deleitando a audiencias con su presencia en televisión y cine. Su decisión de trasladarse a Londres en la década de 1990 marcó un nuevo capítulo en su vida artística, participando en producciones teatrales en el West End de la capital británica.