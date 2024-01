La mañana de este viernes, durante la promulgación de la “Ley Karin”, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fijada para el 7 de mayo.

Son dos las indagatorias que pesan sobre el líder de la policía militarizada: una llevada por la fiscal Ximena Chong por delitos de lesa humanidad cometidos durante el estallido social, entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Otra, a cargo del fiscal Xavier Armendáriz, relativa a la responsabilidad de mando.

“Las conversaciones privadas no se comentan”

Bajo ese contexto, esta jornada, el Presidente Boric fue consultado sobre un llamado al general Yáñez, “para expresarle su apoyo y asegurarle que no tomará definiciones sobre su continuidad en el cargo hasta conocer la magnitud de su formalización”.

“Yo entiendo que esto nace a partir de una declaración del abogado del general Yáñez que el mismo abogado se vio en deber de desmentir. Las conversaciones privadas no se comentan públicamente”, comenzó diciendo el Jefe de Estado.

En esa línea, el Mandatario indicó que “independiente de la situación procesal específica, no son importantes o no debieran ser importantes para un sector político en particular. Debieran ser importantes para la sociedad entera. Y lo que a nosotros nos corresponde es que las instituciones funcionen con la independencia que les corresponde”.

“No les quepa duda que, como Gobierno, estamos atentos a esto. Y lo que nos preocupa, por sobre todo, es que la institución de Carabineros con la cual hemos desarrollado una labor intensa en estos dos años para poder llevar adelante las tareas vinculadas al tema de seguridad, esa tiene que seguir siendo su primera prioridad”, agregó el líder del Ejecutivo.

Respecto al supuesto llamado con el general Yáñez, el Presidente Boric dijo: “Yo no voy a comentar el detalle de conversaciones privadas, pero sepan que la voluntad del Gobierno es que Carabineros esté, como lo ha estado hasta ahora, enfocado, durante estos dos años, en el combate a la delincuencia y que sigamos trabajando justamente en esa línea”.