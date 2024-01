Darío Lezcano regresa al país para sumarse a Colo Colo: “Quiero dejar atrás el 2023″

Santiago

Ya con la llegada de Jorge Almirón para dirigir a Colo Colo, el foco pasa a ser la conformación del plantel para la temporada 2024, cuestión para lo cual una de las grandes dudas pasa por la situación de Darío Lezcano.

El delantero paraguayo no tuvo mayor actividad con Gustavo Quinteros y aunque Blanco y Negro le ha buscado salida, este viernes regresó al país para sumarse a la pretemporada alba el lunes, considerando que tiene contrato vigente por el “Cacique” hasta diciembre.

“La temporada pasada fue mala para mí, no fue tan fácil, pero eso ya pasó. Me lesioné, me pasaron muchas cosas, pero seguía entrenando para ponerme bien. No tuve la oportunidad”, aseguró Darío Lezcano en el aeropuerto de Santiago, apuntando a las chances de quedarse en Colo Colo.

“Ahí veremos, vengo con mucha ilusión y fuerza de hacer bien las cosas, dejar atrás el 2023″, aseguró el atacante de 33 años, quien no quiso evaluar la salida de Gustavo Quinteros, quien lo trajo al club, ni al arribo de Jorge Almirón como su nuevo DT, al que tendrá que convencer en los próximos días.