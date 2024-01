Juzgado de Garantía mantiene millonaria fianza para que Jordhy Thompson pueda viajar a Rusia

Santiago

Este viernes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió la apelación presentada por la defensa de Jordhy Thompson respecto a las medidas cautelares que mantienen en su contra por las acusaciones de violencia intrafamiliar, desacato y femicidio frustrado contra su expareja.

La idea de quienes ven la situación legal del volante de Colo Colo pasaba por reducir la fianza fijada en 100 millones de pesos para que pueda salir del país y jugar este primer semestre en el Orenburg de Rusia.

Sin embargo, dicha fianza contra Jordhy Thompson se mantuvo, cuestión que lamentaron en la defensa del jugador. “La situación económica de mi representado no ha cambiado. A eso sumamos su informe social. No estamos de acuerdo con los planteamientos del tribunal, pero en la práctica se nos abre un camino para que pueda salir, porque se puede garantizar este tema con un bien raíz u otra propiedad”, explicó su abogado, José Guillermo Mendoza, de la Defensoría Penal Pública.

Al respecto, las dudas pasan por el hecho de que tendrán que buscar a una tercera persona para dejar la garantía que le permita reemplazar los 100 millones de pesos con una propiedad equivalente.

“Jordhy Thompson no tiene patrimonio ni bienes a nombre de él”, apuntó José Guillermo Mendoza. Dicha situación deberá ser resuelta en una próxima audiencia, fijada para el martes 9 de enero, donde se verá si aquel aval se concreta o no. Lo cierto es que desde la defensa del futbolista anunciaron que no apelarán al monto, más aún considerando que ni en Colo Colo ni en el Oremburg de Rusia aportarán dinero al respecto.